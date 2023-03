Wer es noch nicht mitbekommen hat: Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es ab sofort in einer neuen Variante. Einziger Unterschied ist jedoch die Farbe. Preisstabil ist diese Version aber nicht, denn kaum auf dem Markt fallen schon die Preise.

Apple hofft mit der neuen gelben Variante jeweils den Verkauf des iPhone 14 und des iPhone 14 Plus ankurbeln zu können. Schließt man allerdings von der problemlosen Verfügbarkeit ohne Wartezeit und derzeit fallende Preise auf den Erfolg, so gelingt dies Apple wohl nicht besonders gut.

Preisabsturz: iPhone 14 in Gelb bereits mit ordentlichem Rabatt

Meint: Die neue Farbe ist nicht unbedingt ein Garant für reißenden Absatz. Normalerweise kostet das gelbe iPhone 14 in der kleinsten Varianten mindestens 999 Euro. Im Handel jedoch zahlt ihr bereits jetzt viel weniger. Bei Amazon beispielsweise nur etwas über 925 Euro (bei Amazon ansehen). Noch günstiger wird’s an anderer Stelle im Netz. Beim Versandhändler Otto zahlen wir beispielsweise nur 899,99 Euro (bei Otto ansehen).

Für die neue Variante in Gelb hat Apple eigens einen neuen Werbespot produziert:

iPhone 14 (Plus) in Gelb – Apples Werbespot

Damit ist das gelbe iPhone 14 zwar noch immer teurer als die günstigste Farbvariante (aktuell Mitternacht für 795 Euro, bei eBay ansehen), doch der Trend ist klar ersichtlich.

Noch deutlicher wird der Preisverfall beim größeren iPhone 14 Plus in Gelb. Bei Apple für 1.149 Euro zu haben. Amazon hingegen verlangt mit etwas über 1.055 Euro fast 100 Euro weniger (bei Amazon ansehen). Noch minimal günstiger ist wieder Otto – 1.049,99 Euro (bei Otto ansehen). Auch hier ist die Farbe „Mitternacht“ jedoch noch immer am günstigsten im Markt zu bekommen – bereits ab 919 Euro (bei eBay ansehen).

Abwärtstrend beim Preis deutlich zu erkennen

Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die Preise der gelben Varianten noch weiter fallen werden. Ergo: Wer Interesse an der außergewöhnlichen Farbe hat, sollte vielleicht noch etwas warten, bis sich die Preise endgültig eingependelt haben und entsprechend weiter nachgeben.

