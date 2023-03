Bei Amazon Prime Video fliegt in den nächsten Tagen die lang erwartete Fortsetzung eines echten Kultfilmes aus dem Angebot des Streaming-Dienstes. Wer wissen möchte, was aus dem kleinen „Danny“ aus „Shining“ wurde, der muss jetzt handeln und sich „Doctor Sleep“ noch schnell anschauen.

Stanley Kubrick war ein Meister des Kinos, der jeden Film als eine neue Herausforderung verstand. Auch deshalb genießen alle seine Werke Kultstatus. Auch die Verfilmung des gleichnamigen Horror-Romans von Stephen King (1977) aus dem Jahr 1980 nimmt sich da nicht aus.

„Shining“ ist Kult und selten zuvor oder danach sahen wir einen Jack Nicholson derart diabolisch in Szene gesetzt. Auch wenn Stephen King alles anderes als glücklich mit der Verfilmung war, die Kritik war über die Meinung des Autors erhaben und „Shining“ ist bis heute ein unverzichtbarer Teil der Popkultur.

Fliegt bei Amazon Prime Video raus: Fortsetzung von „Shining“

Jahrzehnte später haute Stephen King nochmals in die Tasten und es erschien 2013 mit „Doctor Sleep“ die Fortsetzung des Romans. Kurz drauf sicherte sich Warner Bros. auch die Filmrechte am Buch. Damit war klar: „Shining“ bekommt einen „zweiten Teil“, wenn man so will. Der 1999 verstorbene Stanley Kubrick stand natürlich nicht mehr zur Verfügung, stattdessen übernahm für „Doctor Sleep“ (in Deutschland auch als „Doctor Sleeps Erwachen“ lanciert) Mike Flanagan 2019 die Regie. Den kennt man unter anderem zuletzt von einigen Netflix-Serien („Gänsehaut um Mitternacht“).

Zur Einstimmung ein Blick in den Trailer:

Doctor Sleep - Trailer Deutsch

Wer „Doctor Sleep“ jetzt noch auf Amazon Prime Video sehen möchte, muss sich aber beeilen. Der Film wird nämlich innerhalb der nächsten 30 Tage von der Streaming-Plattform verschwinden beziehungsweise dann nur noch gegen Aufpreis zur Verfügung stehen (bei Amazon Prime Video ansehen). Ein genaues Datum steht noch nicht fest, doch im Laufe des März dürfte es schon so weit sein.

Zum Inhalt wollen wir nicht zu viel verraten, vielleicht will der eine oder andere Leser zuvor ja auch noch „Shining“ ansehen. Der steht derzeit bei WOW beziehungsweise Sky Go zur Verfügung (bei WOW ansehen). Nur so viel: In „Doctor Sleep“ übernimmt Ewan McGregor die Rolle des erwachsenen Danny Torrance und wir erfahren viel mehr zu den übernatürlichen Hintergründen in „Shining“.

Sehenswert ist der Film allemal. Die IMDb vergibt aktuell gute 7,3 von maximal 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes sind 78 Prozent der Profi-Kritiker überzeugt und gar 89 Prozent der Zuschauerkritiken fallen eher positiv aus. Ergo: Licht aus, TV an und sich perfekt gruseln.

