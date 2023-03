Für viele Film-Fans und -Kritiker zählt The Room ganz klar zu den schlechtesten Machwerken aller Zeiten. Trotzdem bekommt der Trashfilm nun ein Remake, aber immerhin gibt es für das überraschende Projekt einen guten Grund.

Es gibt viele legendär schlechte Filme, aber The Room hat in der Trash-Ruhmeshalle einen ganz besonderen Ehrenplatz inne. Für viele ist das in so ziemlich jeder Szene schockierend umgesetzte Machwerk der schlechteste Film aller Zeiten, aber im Gegensatz zu anderen verrissenen Streifen hat sich um Tommy Wiseaus Schöpfung eine begeisterte Fan-Community geschert. Nachdem die Geschichte des Drehs bereits preisgekrönt als The Disaster Artist verfilmt worden ist, bekommt The Room jetzt auch noch ein Remake mit Star-Besetzung, um einen guten Zweck zu unterstützen.

The Room: Remake mit Better-Call-Saul-Star in Arbeit

Schauspieler Bob Odenkirk, unter anderem bekannt als Saul Goodman aus dem Breaking-Bad-Universum, übernimmt in dem Remake von The Room die Hauptrolle. Als Johnny verkörpert er den Part, der im Original von Tommy Wiseau gespielt wurde – somit durfte er Kult-Zitate wie „Oh. Hi, Mark“ oder „You're tearing me apart, Lisa!“ neu vertonen.

Schaut euch Fotos vom Dreh im Instagram-Post von Regisseur Brando Crawford an:

Während die Dreharbeiten laut Berichten bereits im Januar beendet worden sind, steht ein offizieller Release für den Film noch aus. Das Projekt soll einem guten Zweck dienen und die Non-Profit Organisation amfAR unterstützen, die sich der AIDS-Forschung gewidmet hat.

Legendärer Trashfilm zieht weiterhin Publikum an

2023 feiert The Room bereits seinen 20. Geburtstag – und auch zwei Dekaden nach dem Release schafft es der Streifen, Film-Fans bei Sonder-Vorstellungen zu unterhalten und sei es nur wegen seines rätselhaften Drehbuchs, der hölzernen Dialoge und fragwürdigen Schauspielleistungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kandidaten für den Titel des schlechtesten Films aller Zeiten übt The Room immer noch eine groteske Faszination aus, die es einfach unmöglich macht, wegzuschauen.

