Amazon macht Starlink Konkurrenz: Mit leistungsstarken Terminals will der Konzern ein Überall-Internet per Satellit ermöglichen. Bis zu 1.000 Mbit/s sollen damit auch in abgelegenen Regionen erreicht werden können. Erste Preise wurden bereits genannt.

Amazon Facts

Project Kuiper: Amazon stellt Satelliten-Terminals vor

Starlink von SpaceX hat es vorgemacht, jetzt zieht Amazon mit seinem Project Kuiper nach. Kunden sollen über ein Terminal eine Internetverbindung per Satellit erhalten. Gerade in abgelegenen Regionen soll ein solches Terminal für deutlich schnellere Verbindungen sorgen. Jetzt hat Amazon die drei Modelle erstmals präsentiert, die kleiner, kostengünstiger und leistungsstärker als die Terminals von Starlink sein sollen.

Das Standard-Terminal misst etwa 28 x 28 x 2,5 Zentimeter. Es soll eine Geschwindigkeit von 400 Mbit/s ermöglichen und für weniger als 400 US-Dollar erhältlich sein. Im Vergleich dazu bewirbt Starlink eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Mbit/s bei einem Terminalpreis von 450 Euro.

Amazon hat auch ein kompakteres Terminal vorgestellt, das eine Kantenlänge von unter 18 cm aufweist und auf ein Gewicht von weniger als 450 Gramm kommt. Hier soll eine Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s ermöglicht werden. Amazon zufolge kann das Terminal auch unterwegs verwendet werden (Quelle: Amazon).

Das größte der Modelle kommt auf etwa 76 x 48 cm und bietet in der Spitze bis zu 1.000 Mbit/s. Amazon stellt sich den Einsatz bei Unternehmen und Organisationen vor, mit vielen verbundenen Endgeräten. Zum Preis hat sich der Konzern noch nicht geäußert.

Mit diesen Tricks wird euer WLAN schneller:

Wie funktioniert WLAN und wie kann ich meins optimieren? – TECHfacts #1 Abonniere uns

auf YouTube

Satelliten-Internet von Amazon ab 2024

Amazon will die ersten Satelliten im kommenden Jahr ins All befördern. Mit einem Beginn des kommerziellen Betriebs wird ebenfalls im Laufe des Jahres 2024 gerechnet. Ob das Satelliten-Internet von Amazon gleich zu Beginn in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.