Mal ehrlich, auch ihr habt doch schon längst den Überblick über das „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) im Kino und auf Disney+ verloren, oder? In welcher zeitlichen Reihenfolge spielen eigentlich die ganzen Filme und Serien? Doch Hilfe kommt und die lässt sich schon jetzt bei Amazon bestellen.

Wir schreiben den 1. Mai 2008, in den deutschen Kinos startet mit „Iron Man“, ein sogenannter Superhelden-Film. Von diesem „Iron Man“ haben die wenigsten Menschen außerhalb der Comic-Blase bisher etwas gehört, vom dazugehörigen Schauspieler schon, allerdings kennt man Robert Downey Jr. eher noch durch seine ehemalige Drogensucht und die damit verbundenen Eskapaden.

Marvel-Chaos: Erstes offizielles Buch zur MCU-Timeline angekündigt

15 Jahr später schaut dies schon anders aus, das „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) ist das mit Abstand erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten. Bis dato 31 Kinofilme und zig Serien bilden eine Welt für sich. Doch deren chronologischer Ablauf ist nicht immer ganz klar, auch weil sich die Filme und Serien hier und da schon mal widersprechen. Dennoch geben sich alle, auch GIGA, reichlich Mühe, etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Zum Beispiel in diesem Artikel: „Marvel Cinematic Universe Timeline: Alle MCU-Filme & -Serien in chronologischer Reihenfolge“.

Die Kollegen von Kino.de geben auch ihr Bestes für einen Durchblick im Marvel-Universum:

Nur wirklich offiziell ist dies nicht. Doch dies wird sich ändern, denn am 5. September 2023 erscheint ein ganz besonderes Buch vom DK-Verlag. „Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline“ wurde nämlich in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Marvel Studios geschrieben und ist damit in Zukunft das verbindliche Kompendium zur offiziellen Zeitlinie aller Filme und der Serien bei Disney+. Wer die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Marvel-Studios-Filmen und -Serien verstehen will, der muss hier reinschauen.

Enthalten ist auch ein Vorwort von Marvel-Präsident Kevin Feige höchstpersönlich, der dem Buch damit auch ganz offiziell seinen Segen gibt. Ergo: Was hier drin steht, gilt.

Geplant beziehungsweise angekündigt ist erst mal nur eine englische Ausgabe. Die kommt am 5. September in den Handel und kann schon jetzt beispielsweise bei Amazon vorbestellt werden – Kostenpunkt 42,99 Euro für 320 informative Seiten mit exklusiven Infografiken, erhellenden Zeitleisten und erstaunlichen Filmfotos (bei Amazon ansehen). Wer ein Fan des MCU ist, der wird und muss da wohl zugreifen.

