Es sind nur noch Wochen, bis der Mario-Film Premiere in den Kinos feiert. Illumination Entertainment und Nintendo haben nun den allerletzten Trailer veröffentlicht. Dieser verrät weitere Details und zeigt mehr von eurer Albtraum-Strecke.

Nintendo Facts

Mario-Film: Endlich sind alle Details bekannt, die ihr wissen solltet

Im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct wurde der finale Trailer zum kommenden Mario-Film enthüllt und gleichzeitig letzte Details zur Synopsis verraten.

Die Geschichte dreht sich um Klempner Mario und seinen Bruder Luigi, die unterirdisch arbeiten, um eine Wasserleitung zu reparieren. Nachdem sie durch ein mysteriöses Rohr in eine magische neue Welt transportiert werden, werden sie getrennt. Nun ist es an Mario, Toad, Prinzessin Peach und weiteren Freunden Luigi zu finden und gleichzeitig Bowser davon abzuhalten, die Welt zu übernehmen. Das klingt nach einer Mammutaufgabe, für die Mario seine Kräfte anzapfen wird.

Der neue Trailer zeigt neben neuen und gewohnt witzigen Szenen, auch die berüchtigte Regenbogenstrecke noch einmal. Mario-Kart-Fans verbinden diese oft mit einer Hassliebe, doch sie darf einfach in keinem Spiel und somit auch im kommenden Film nicht fehlen. Hier haben Illumination Entertainment und Nintendo laut eigenen Angaben übrigens richtig viel Arbeit reingesteckt.

So wurden Künstler hinzugezogen, die sich auf das Fahrzeugdesign spezialisiert haben. In enger Zusammenarbeit mit Nintendo sind so neue Karts entstanden, „die sich organisch in das Dschungelkönigreich einfügen, gleichzeitig aber auch das kultige Design des Spiels annehmen.“

Letzter Trailer. Macht euch einen Eindruck vom kommenden Mario-Film:

The Super Mario Bros. Movie

Super Mario Bros.: Film früher in den Kinos als bisher angenommen

Ursprünglich für den 6. April 2023 eingeplant, wurde der Kinostart des Filmes erneut vorgezogen. Das heißt, ihr könnt euch bereits ab dem 5. April in die Welt des Pilzkönigreiches stürzen und mitfiebern.