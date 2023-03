Die Switch erschien im Jahr 2017. Mit dem OLED-Modell hat Nintendo im Jahr 2021 ein verbessertes Modell nachgeschoben – trotzdem wünschen sich Fans einen richtigen Nachfolger. Dieser könnte aber ein riesiges Problem mit der Abwärtskompatibilität haben.

Nintendo Switch 2: Alte Spiele nicht kompatibel?

Ob es eine Nintendo Switch 2 geben wird, ist noch immer nicht sicher. Bisher äußerte sich Nintendo zu diesem Thema nur vage. Im Jahr 2021 versicherte das Unternehmen noch, dass bisher kein Nachfolger geplant ist – sollte aber doch einer auf den Markt kommen, könnte die eine Chip-Inkompatibilität ein großes Problem verursachen. Diese Einschätzung stammt von dem YouTube-Kanal Modern Vintage Gamer (MVG), der bereits in der Vergangenheit korrekte Informationen teilte.

Für die Switch verwendet Nintendo bisher den Tegra-X1-Chip von Nvidia. Dieser ist unter anderem auch in älteren TVs verbaut, das heißt, inzwischen gibt es deutlich neuere Hardware. Sollte Nintendo bei einer neuen Konsole vom Tegra-X1-Chip abrücken, wovon stark auszugehen ist, würden aktuelle Switch-Spiele auf der neuen Konsole aufgrund des Quellcodes potenziell nicht funktionieren.

Ein Lösungsansatz wäre laut dem Team von MVG eine Software-Emulation, wie sie beispielsweise auch Microsoft für die Xbox Series X|S nutzt, um ältere Spiele zu spielen. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Nintendo Switch 2 ordentlich Rechenleistung bietet. Zum Vergleich: Selbst das Steam Deck hat bei der Emulation einiger Switch-Spiele Schwierigkeiten.

Wie wahrscheinlich ist ein Switch-Nachfolger?

Offiziell ist bisher nichts zu einer Nintendo Switch 2 bekannt und erst vor ein paar Wochen gab Nintendo bekannt, dass sich die Konsole in der jetzigen Form erst in der Mitte ihres Lebenszyklus befinden würde. Das heißt, sie würde die Spieler vermutlich noch einige Jahre begleiten (Quelle: Eurogamer).

Hier und da tauchen allerdings Hinweise auf, dass Nintendo sehr wohl an einem neuen Modell arbeitet. So wurde man beispielsweise auf einen Satz in Dokumenten der britischen Wettbewerbsbehörde CMA aufmerksam. Dort heißt es:

„Nintendos Cloud-Gaming-Service ist nur auf der Nintendo Switch und verfügbar.“

(Quelle: CMA)

Des Weiteren legt ein kürzliches Nvidia-Leak eine Entwicklung der Nintendo Switch 2 nahe. Interne Daten des Grafikkartenherstellers gerieten dabei an die Öffentlichkeit.

