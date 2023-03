Es gibt doch immer wieder richtig gute Serien, die es bisher noch nicht nach Deutschland geschafft haben. Ein solcher Geheimtipp ist die britische Dramaserie „The A Word“. Die läuft bereits seit 2016 in Großbritannien und Disney+ holt sie jetzt endlich zu uns.

Disney+ Facts

Disney+ holt „The A Word“ endlich nach Deutschland

Vor sieben Jahren startete mit „The A Word“ bei der BBC eine sehr gelungene Serie, die Geschichten einer nicht ganz perfekten Familie erzählt. Im Mittelpunkt steht der kleine Joe, bei dem erst kürzlich Autismus diagnostiziert wurde. Leider mussten wir auf dieses Kleinod der TV-Unterhaltung bisher verzichten, denn hierzulande zeigt kein Sender und kein Streaming-Anbieter die Serie. Doch jetzt hat das Warten ein Ende, schon seit dem 22. Februar 2023 stehen auf Disney+ alle bisher erschienenen 3 Staffeln zur Verfügung (bei Disney+ ansehen).

Der Trailer zur bisher letzten Staffel:

The A Word – Staffel 3 (Trailer)

Dies sind am Ende ganze 18 sehenswerte Episoden. Finden auch die Kritiker von Rotten Tomatoes. Sie attestieren „The A Word“ überzeugende 89 Prozent und fassen ihr Resümee wie folgt zusammen (übersetzt): „The A Word überwindet einen unruhigen Start und bietet einen nachdenklichen, warmherzigen Blick auf das einnehmend chaotische Leben seiner Protagonisten - und einen Einblick in Herausforderungen, die im Fernsehen zu selten gesehen oder diskutiert werden.“

Die Zuschauer finden die Serie sogar noch besser und zeigen sich zu 94 Prozent vom Ergebnis beeindruckt. Bei der IMDb gibt es hingegen „nur“ 7,8 von 10 Punkten, was aber auch schon ein tolles Ergebnis ist.

Spin-off-Serie demnächst auch bei Disney+

Gut zu wissen: Die dritte und bisher letzte Staffel lief in Großbritannien bereits Mitte 2020. Ob es noch weiter geht, ist bisher nicht klar. Allerdings erschien im Oktober 2022 mit „Ralph & Katie“ eine neue Spin-off-Serie. In der sehen wir das frisch verheiratete Ehepaar Ralph und Katie, die beide das Down-Syndrom haben und deren gemeinsame Geschichte zuletzt in „The A Word“ ihren Anfang nahm. Auch an dieser Serie hat sich Disney+ die Rechte schon gesichert und wir werden sie früher oder später sehen können (Quelle: Deadline).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.