Schnäppchenjäger, aufgepasst: Amazon verschenkt aktuell einen 5-Euro-Gutschein. Den können sich Amazon-Kunden mit nur wenigen Klicks sichern und dann beim nächsten Einkauf einlösen. Ein paar Details gibt es aber zu beachten.

Ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder im Restaurant: Alles wird teurer in Deutschland. Die XXL-Inflation nagt am Geldbeutel der Verbraucher. Da kommt der 5-Euro-Gutschein, den Amazon derzeit verschenkt, wie gerufen.

Gegen Erstellung einer Wunschliste: Amazon verschenkt 5-Euro-Gutschein

Gegen Erstellung eines Wunschzettels verschenkt Amazon einen 5-Euro-Gutschein. (Bildquelle: Amazon)

Ganz ohne Gegenleistung gibt es den aber nicht: Wer sich den 5-Euro-Gutschein sichern will, muss bei Amazon einen Wunschzettel erstellen und anschließend mindestens drei Produkte dieser Liste hinzufügen. Drei Tage später, so der Onlinehändler, wird der Gutschein dann zugeschickt und kann beim nächsten Einkauf über 20 Euro eingelöst werden.

Vermutlich möchte Amazon mit der Gutscheinaktion Aufmerksamkeit auf die Wunschzettel-Funktion lenken, die vielen Amazon-Kunden wohl unbekannt ist. Zudem dürfte jedes hinzugefügte Produkt dem Unternehmen auch einen besseren Einblick in die Vorlieben seiner Kunden bescheren.

Einige Details müssen Schnäppchenjäger aber beachten: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft vom 16. März bis zum 29. März 2023. Außerdem gilt das Angebot „nur für die ersten 1.000 berechtigten Kunden“, wie Amazon schreibt. Ob man dazu gehört, lässt sich direkt auf der Sonderseite von Amazon prüfen. Ist dort der passende Button (siehe oben) zu finden, hat man Glück. Bei mir persönlich war das der Fall, die anschließende Erstellung des Wunschzettels war in ein paar Klicks erledigt.

10-Euro-Coupon in der Rewe-App

Ebenfalls sparen können aktuell Rewe-Kunden. Auch die Supermarktkette hat eine Coupon-Aktion ins Leben gerufen. Hier gibt es sogar 10 Euro. Dafür ist der Einkaufswert, ab dem der Gutschein eingelöst werden kann, deutlich höher. Rewe-Kunden müssen mindestens 100 Euro ausgeben.