Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten nimmt man jedes Geschenk gerne an. Genau so eins gibt es aktuell in der Rewe-App. Kunden können beim nächsten Einkauf 10 Euro sparen.

Ob Weinprobe im Supermarkt oder Datengeschenk beim Mobilfunker: Gibt es etwas gratis, zieht es die Menschen geradezu magisch an. Kein Wunder also, dass aktuell die Rewe-App im App Store und Play Store steil nach oben schießt.

10-Euro-Gutschein in der Rewe-App geschenkt

In der Rewe-App gibt es bei einem Einkaufswert von mindestens 100 Euro einen 10-Euro-Gutschein. (Bildquelle: Rewe)

Dort bietet der Supermarkt einen 10-Euro-Gutschein an, den Kunden noch bis zum 9. April 2023 einlösen können. Einzige Einschränkung: Der sogenannte „Knaller-Coupon“, wie Rewe ihn nennt, lässt sich erst ab einem Einkaufswert von 100 Euro einsetzen. Für den Einkauf zwischendurch dürfte der Gutschein also nichts sein, dafür aber für einen ausgiebigen Wocheneinkauf.

Die Coupon-Aktion läuft vom 13. März bis zum 9. April und beinhaltet neben den Rewe-Supermärkten auch den Lieferservice. Ausgeschlossen sind hingegen die Nahkauf-Märkte.

Laut Rewe sind einige Waren vom Erreichen des Mindesteinkaufswerts ausgeschlossen. Dazu gehören unter anderem Tabakwaren, Zeitschriften und Bücher oder auch Geschenk- und Guthabenkarten. Eine genau Auflistung gibt es in der Rewe-App, dort lässt sich der Coupon auch aktivieren und an der Kasse einsetzen. Eine Barauszahlung ist hingegen nicht möglich.

Rewe-App für das iPhone und Android-Smartphones:

REWE Angebote & Lieferservice REWE Markt GmbH

REWE - Online Supermarkt REWE Markt GmbH

Sparen lässt sich aber nicht nur mit der Rewe-App:

Mit diesen Handy-Apps kannst du Geld sparen Abonniere uns

auf YouTube

Rewe testet kassenloses Einkaufen

Wer nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen möchte, ist bei Rewe ebenfalls an der richtigen Stelle. Seit einigen Wochen testet die Supermarktkette „Pick&Go.“ Hinter dem kryptischen Namen verbirgt sich kassenloses Einkaufen. In München, Berlin und Köln gibt es bereits Pick&Go-Fililalen von Rewe.