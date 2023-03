Die ING Deutschland plant ab heute Wartungsarbeiten, die über einen Zeitraum von 15 Stunden stattfinden. Online-Banking ist währenddessen nicht möglich. Den mehr als 9 Millionen Kunden der Bank wird danach immerhin ein neues Banking-Design zur Verfügung stehen.

ING: Wartungsarbeiten vom 24. bis 25. März 2023

In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2023 sorgen Wartungsarbeiten dafür, dass das Online-Banking nicht zur Verfügung steht. Der Ankündigung nach sollen sich die Servicearbeiten an den Systemen über 15 Stunden hinziehen, von 23 Uhr am Freitag, den 24. März bis 14 Uhr am Samstag, den 25. März.

Bezahlvorgänge mit dem Smartphone oder mit der Karte sollen unabhängig von den Wartungsarbeiten weiter ausgeführt werden können. Mit Einschränkungen ist hier laut ING nicht zu rechnen sein (Quelle: ING).

Der ING zufolge hat man sich bewusst für Wartungsarbeiten in der Nacht entschieden, um die Auswirkungen auf Kunden so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten seien nötig, um die Technik „regelmäßig auf den Prüfstand“ zu stellen und gleichzeitig neue Funktionen einzuführen. Auch in Zukunft soll die Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Arbeiten finden sowohl beim Internetbanking als auch in der ING-App Banking to go statt.

ING: Neues Design für Internetbanking

Als kleines Trostpflaster für die Wartungsarbeiten dürfen sich Kunden auf ein neues Design für das Internetbanking mit der ING freuen. Ab dem 25. März 2023 – also direkt nach den Servicearbeiten – soll es sich noch aufgeräumter und übersichtlicher präsentieren. Auf eine bessere Bedienbarkeit und augenfreundlichere Farbkontraste hat die ING beim neuen Design ebenfalls geachtet. Konten lassen sich zudem bei Bedarf mit einem eigenen Namen und einem Symbol personalisieren.

