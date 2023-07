Wer von der Nummer 040756748093 angerufen wird, sollte schnell die ganze „Rufnummerngasse“ sperren, denn diese Kriminellen ändern regelmäßig die Endziffern. Wir erklären euch, wie das geht und warum ihr bei diesen Anrufen aufpassen müsst, was ihr antwortet.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Die Hamburger Telefonnummer 040756748093 ist der Nachfolger der Nummer 040756748090, über die wir bereits berichtet haben. Da diese beiden Rufnummern aber tatsächlich echt sind, könnt ihr die Gelegenheit nutzen und die Anrufer bei der Polizei anzeigen oder sie zumindest bei der Bundesnetzagentur melden.

040756748093: Mit welcher Masche die Täter arbeiten

Diese Telefonnummer gehört zu einem Callcenter, das ihr sogar zurückrufen könnt.

Die Anrufer melden sich als Energieberater, die angeblich im Auftrag eures Stromversorgers anrufen.

Auf Nachfrage können sie allerdings nicht beantworten, welches Unternehmen das ist und sie wissen auch nicht, welchen Tarif ihr nutzt.

Sie erzählen euch beispielsweise, dass eure Strompreisgarantie ausläuft und zur Verlängerung eure Daten bestätigt werden müssen.

Dabei stellt sich dann heraus, dass die Anrufer bereits viele Daten von euch haben. Neben der Telefonnummer zumindest euren Namen sowie eure Adresse.

Ziel der Anrufer ist es, eure IBAN und Zählernummer zu bekommen. Damit können sie – angeblich in eurem Auftrag – einen neuen Stromvertrag für euch abschließen.

Bei Widerspruch oder Weigerung der Datenherausgabe werden die Anrufer schnell frech und legen nach einer Beleidigung auf.

Die große Gefahr bei diesem Telefonbetrug liegt darin, dass ihr selbst nach einem Widerspruch zum neuen Vertrag eventuell nicht in euren alten Vertrag zurückkommt, den sie für euch gekündigt haben.

Die ganze Rufnummerngasse der Nummer 040756748093 sperren

Von einer „Rufnummerngasse“ spricht man, wenn Telefonnummern mit derselben Ziffernfolge beginnen und sich nur am Ende unterscheiden. Die 040756748090 und die 040756748093 sind an der Folge „0407567480*“ eindeutig erkennbar. Bei Android könnt ihr so eine Basisnummer mit Apps blockieren, im Festnetz und der Fritzbox geht das auch. Beim iPhone müsst ihr die Nummern leider einzeln blockieren.

Wir erklären euch, wie ihr einzelne Nummern oder Rufnummerngassen bei Android blockieren könnt. Die Sperre von einzelnen Telefonnummern zeigt euch das Video:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.