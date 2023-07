Habt ihr eure Apple Watch verlegt, könnt ihr sie mit dem gekoppelten iPhone suchen. Das klappt auch andersherum, wenn ihr euer iPhone nicht finden könnt und die Uhr am Armgelenk habt. Mti iOS 17 führt Apple eine neue Möglichkeit ein, um eine verlegte Apple Watch wiederzufinden.

Mit dem Feature erspart ihr euch ein lästiges Suchen und könnt das Smartphone beziehungsweise die smarte Uhr schnell in der Nähe orten, wenn ihr das entsprechende Gerät zum Beispiel in einem anderen Zimmer gelassen habt oder es in die Couch-Ritze gerutscht ist.

Apple Watch über „Ping My Watch“ finden

In der iOS-17-Beta-Version findet sich eine neue Funktion mit der Bezeichnung „Ping My Watch“. Damit kann man eine verlegte Apple Watch ganz einfach über das iPhone wiederfinden. Das Feature muss vorab aktiviert werden. Das geht so:

Steuert die Einstellungen des iOS-Geräts an. Ruft hier die Option „Kontrollzentrum aktivieren“ auf. Aktiviert die Funktion „Ping My Watch“, um sie zum Kontrollzentrum hinzuzufügen. Öffnet dann euer Kontrollzentrum am iOS-Gerät. Hier findet ihr die Option „Meine Uhr anpingen“. Einmal angetippt, spielt die Apple Watch einen Ton ab. So könnt ihr sie schnell wiederfinden, wenn ihr sie in der Nähe liegen lassen habt.

Diese Möglichkeit funktioniert nur, wenn sich die Apple Watch und das gekoppelte iPhone in Bluetooth-nähe zueinander befinden. Auf der Apple Watch gibt es ebenfalls die Option, ein iPhone in der Nähe klingeln zu lassen.

Verlorene Apple Watch mit iPhone finden

Damit ihr die Apple-Geräte finden könnt, müssen sie mit der gleichen Apple-ID laufen. Zudem muss die „Wo ist?“-Funktion auf dem iPhone und der Apple Watch bereits in den Geräteeinstellungen eingerichtet worden sein. Nachträglich lässt sich das aus der Ferne nicht einstellen. Wollt ihr die Apple Watch mit dem iPhone finden, geht wie folgt vor:

Öffnet die „Wo ist?“-App auf dem iPhone. Steuert die Geräteübersicht an. Hier findet ihr alle Apple-Geräte, die mit der Apple-ID laufen, die auch auf dem iPhone angemeldet ist. Ihr seht den Standort auf einer Karte. Zudem könnt ihr aus der Ferne einen Ton auf der Apple Watch abspielen lassen.

Voraussetzung ist, dass die Apple Watch eingeschaltet und mit dem WLAN oder dem Mobilfunknetz verbunden ist. Hat die Uhr keine Verbindung, lässt sie sich nicht orten.

iPhone mit der Apple Watch suchen

Umgekehrt könnt ihr über die Apple Watch ein verlorenes iPhone oder iPad orten lassen:

Öffnet hierfür die App „Geräte suchen“ auf der Apple Watch. Es wird eine Karte geöffnet, über die ihr den Standort des vermissten Geräts ermitteln könnt. Dabei wird die ungefähre Entfernung, der Akku-Status und der Zeitpunkt der letzten WLAN- oder Mobilfunkverbindung angezeigt, falls das Gerät ausgeschaltet ist. Ihr könnt einen „Ton abspielen“. Dann erklingt am verlorenen Gerät ein Sound, der euch auf die aktuelle Position aufmerksam macht. So könnt ihr das iPhone schnell wiederfinden.

Falls das Gerät offline oder ausgeschaltet ist und über die Apple Watch nicht gefunden werden kann, lässt sich über die Option „Bei Fund benachrichtigen“ eine Mitteilung angeben, die beim nächsten Einschalten auf dem Display angezeigt wird.

Ihr findet die „Wo ist?“-Option auch in der iCloud im Browser. So müsst ihr nicht unbedingt zum Apple-Gerät greifen, um das iPhone oder die verlorene Apple Watch zu finden.

