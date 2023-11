Neuer Steam-Champion: Strategie-Klassiker meldet sich nach 22 Jahren zurück

Vor 22 Jahren hat sich das Spiel Stronghold als Klassiker des Echtzeit-Genres verewigt. Nun kommt das Strategie-Highlight in Form eines Remakes in der Definitive Edition zurück und nimmt auf Steam direkt den Bestseller-Thron in Anspruch.

Mit Stronghold lieferte Entwickler Firefly Studios 2001 ein absolutes Vorzeigespiel aus dem Echtzeit-Strategie-Genre ab. 22 Jahre später bekommt der RTS-Wegbereiter nun ein Remake spendiert, das seinem großen Vorbild so treu wie möglich bleibt – als Lohn kann sich Stronghold: Definitive Edition auf Steam über begeisterte Wertungen und den Spitzenplatz in der Bestseller-Liste freuen.

Stronghold: Definitive Edition – Strategie-Klassiker feiert Steam-Comeback

In Stronghold habt ihr die Aufgabe, das zerrüttete England des Mittelalters zusammenzuführen, um sich vereint gegen die Feinde des Königsreichs zu wehren. Euch erwartet klassisches RTS-Gameplay, in dem ihr Streitkräfte befehligt und Städte baut sowie die Wirtschaft ankurbelt. Die Definitive Edition kann mit verbesserten Animationen, Texturen und Beleuchtungen aufwarten, die sich gleichzeitig klar an dem Original-Look orientieren. Der Soundtrack wurde ebenso wie die Stimmen von den Original-Sprechern neu aufgelegt.

Schaut euch hier den Trailer zur Definitive Edition von Stronghold an:

Stronghold: Definitive Edition Launch Trailer

Stronghold: Definitive Edition kann die Steam-Community gleich zum Release überzeugen, denn nach den ersten 700 abgegebenen Bewertungen pendelt sich das Spiel bei dem Urteil Sehr Positiv ein. Bis zum 14. November 2023 könnt ihr euch das Echtzeit-Strategie-Spiel jetzt noch mit einem Rabatt von 10 Prozent sichern – aktuell kostet es auf der Plattform 13,49 Euro statt 14,99 Euro.

Stronghold: Definitive Edition FireFly Studios

Steam-Charts: Echtzeit-Strategie-Remake setzt sich an die Spitze

Fans haben offenbar sehnsüchtig auf das Comeback von Stronghold gewartet, denn das Strategie-Highlight steigt in den Steam-Charts direkt auf Platz 1 ein und verdrängt damit sogar den Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike 2. Auch der ebenfalls äußerst beliebte Strategie-Mitstreiter Anno 1800 kann da nicht mithalten – trotz eines riesigen Rabatts. (Quelle: Steam)

