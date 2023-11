Sci-Fi-Abenteuer feiert beachtlichen Start auf Steam

Mit The Invincible haben Sci-Fi-Fans auf Steam einen neuen Geheimtipp, der mit viel Atmosphäre, einer tiefgehenden Handlung und wichtigen Entscheidungsmöglichkeiten begeistern kann – kein Wunder, dass die ersten Reaktionen so positiv ausfallen.

Fans von anspruchsvollen Sci-Fi-Geschichten können sich auf Steam über einen neuen Leckerbissen freuen. Das Spiel The Invincible ist am 6. November erschienen, beschäftigt sich mit großen Fragen der Menschheit und basiert dabei auf dem gleichnamigen Werk des berühmten Sci-Fi-Autors Stanislav Lem.

The Invincible: Smarter Steam-Hit für Sci-Fi-Fans

In The Invincible spielt ihr die Astrobiologin Yasna, die mit ihrem Team den Planeten Regis 3 erforscht und dabei sowohl die Spuren von wissenschaftlichen Phänomenen als auch von verlorenen Crew-Mitgliedern ergründen will. In dem nachdenklichen und philosophischen Walking-Simulator-Gameplay stoßt ihr dabei auf eine Geschichte, die euch die Rolle und Handlungen der Menschheit im Universum hinterfragen lässt.

Schaut euch hier den Trailer zu The Invincible an:

The Invincible: Launch-Trailer

Wenn ihr Lust auf ein tiefgehendes Sci-Fi-Abenteuer habt, könnt ihr euch The Invincible jetzt auf Steam schnappen. Der erste Eindruck der Community zeichnet jedenfalls nach den ersten 760 Bewertungen ein sehr positives Bild – Spieler loben die Atmosphäre, Story, interessante Prämisse und die gebotene Entscheidungsfreiheit. Die Standard-Version kostet 29,99 Euro, die Deluxe Edition mit einem Art Book und Comic sowie dem Soundtrack ist aktuell um 10 Prozent reduziert und gibt es für 35,97 Euro.

The Invincible Starward Industries

Steam-Charts: Sci-Fi-Abenteuer landet unter den Bestsellern

Direkt zum Veröffentlichungstermin konnte The Invincible in die Steam-Bestseller vordringen und landete nur knapp hinter den Top 10, wo sich zum Release-Zeitpunkt große Namen wie Counter-Strike 2, Anno 1800, Baldur’s Gate 3 und Ark: Survival Ascended die Klinke in die Hand gegeben haben. (Quelle: Steam)

Sci-Fi-Fans müssen sich um den Release des nächsten Star-Wars-Spiels sorgen:

