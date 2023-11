Steam-Survival-Hit DayZ schafft nach 10 Jahren, wovon andere Spiele nur träumen

DayZ kann bereits auf eine 10-jährige Geschichte zurückblicken, in der sich das Spiel stetig weiterentwickelt hat – jedoch blieb die Spielerzahl stets begrenzt. Nun kann sich Entwickler Bohemia Interactive jedoch über einen beachtlichen Erfolg freuen.

DayZ: Großer Erfolg nach 10 Jahren

Das Survival-Spiel betrat im Dezember 2013 die Bühne des Early Access und wurde offiziell im Dezember 2018 veröffentlicht. Schon von Anfang an erlangte es große Aufmerksamkeit, da es mit seiner Mischung aus Survival-Elementen, Zombies und Shooter-Aspekten viele Spieler ansprach.

Trotz des ersten Hypes gaben die Zahlen auf SteamDB Anlass zur Sorge, da sie anfänglich stark zurückgingen und sich erst 2019 wirklich erholten. Seitdem erlebt DayZ einen bemerkenswerten Erfolg und erreichte kürzlich mit 69.449 gleichzeitigen Spielern ein neues Rekordhoch (Quelle: SteamDB).

Dieser Anstieg dürfte auf einen bedeutenden Patch zurückzuführen sein, der zahlreiche Verbesserungen mit sich brachte. Die Version 1.23 besitzt eine verbesserte Himmelsdarstellung mit klar definierten Wolken und sanfteren Tag-Nacht-Übergängen, sie führt den Designated Marksman Rifle (DMR) wieder ein und bringt Überarbeitungen des Luftwaffenstützpunkts Vybor, charakterbezogene Kleidungsstücke und Handschuhe sowie Spawn-Gruppen mit sich, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Freunde im selben Gebiet spawnen (Quelle: Bohemia Interactive).

Im Teaser könnt ihr euch genau ansehen, was sich verändert hat:

Wie geht es mit DayZ weiter?

Bohemia Interactive hat noch einige Überraschungen in petto, darunter eine Feier zum 10-jährigen Jubiläum und das alljährliche Weihnachts-Event (Quelle: Bohemia Interactive).

Des Weiteren ist dank der US Federal Trade Commission bekannt, dass der Entwickler bereits an DayZ 2 werkelt. Im Rahmen der ehemaligen Untersuchung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft tauchten Dokumente auf, in denen bestätigt wurde, dass das Studio nicht nur an DayZ 2 sondern auch an ArmA Reforged und ArmA 4 arbeitet. Details zu diesen Spielen gibt es bisher aber nicht (Quelle: PC Gamer).