Der Game Pass genießt bei Spielern mit Xbox oder PC große Beliebtheit. Das Abo ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Spielen und auch auf einige zusätzliche Extras. Konsolen-Hersteller Microsoft verrät jetzt aber, dass ein Feature hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Aktuell laufen die Verhandlungen rund um die Übernahme von Activision Blizzard. Microsoft muss sich dafür der US-amerikanischen Federal Trade Comission (FTC) stellen. Für uns bedeutet das, dass der Konsolen-Hersteller einige interessante Infos verrät – etwa zum Xbox Game Pass.

Xbox-Mitarbeiterin Sarah Bond erklärt während der Verhandlungen, dass Xbox Cloud Gaming eines der am wenigsten genutzten Features des Game Pass Ultimates ist. Aktuell handle es sich sogar um ein Verlustgeschäft für Microsoft. Die meisten Spieler würden Cloud Gaming lediglich auf der Konsole nutzen, indem sie das Spiel streamen, während es im Hintergrund heruntergeladen wird. Theoretisch könnt ihr mit dem Feature allerdings auch Spiele auf eurem PC oder Mobilgeräten streamen (Quelle: IGN)

So stellt Microsoft Xbox Cloud Gaming vor: