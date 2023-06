Kritiker hatten an dem Star-gespickten Shooter Crime Boss: Rockay City bei seinem PC-Release im März 2023 einiges auszusetzen. Nun ist er auch auf den Konsolen verfügbar und die Xbox-Community scheint den Heist-FPS überraschenderweise direkt ins Herz zu schließen.

Crime Boss: Rockay City ist ursprünglich am 28. März 2023 für den PC erschienen und musste jede Menge Kritik einstecken. Der Xbox-Release des Shooters scheint jedoch etwas besser zu laufen, denn der Star-besetzte Shooter kann sich direkt in die Bestseller-Charts kämpfen.

Crime Boss: Rockay City feiert Xbox-Release

Seit dem 16. Juni 2023 ist Crime Boss: Rockay City auf der Xbox verfügbar – wie es der Name bereits verrät, müsst ihr euch in dem Shooter zum Verbrecher-Boss aufschwingen. Um dies zu erreichen, könnt ihr Raubzüge, Überfälle und andere Missionen ausführen, um eure Position zu stärken und euer Revier auszuweiten. Ihr könnt den Shooter entweder in der Singleplayer-Kampagne oder auch im Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern zocken.

Schaut euch hier den Trailer zu Crime Boss: Rockay City an:

Crime Boss: Rockay City Ankündigungstrailer

Als besonderen Pluspunkt setzt Crime Boss: Rockay City auf mehrere bekannte Hollywood-Legenden, die vor allem durch Action-Filme in den 1980ern bekannt geworden sind – unter anderem gehören Kim Basinger, Michael Madsen, Danny Glover und Chuck Norris zu der namhaften Besetzung. Die großen Namen und das rasante Gameplay scheinen bei Xbox-Gamern durchaus für Eindruck zu sorgen, denn das Spiel hat im Microsoft-Store derzeit eine gute Wertung von 3,8 von 5 Sternen. Derzeit könnt ihr euch den Shooter im Xbox-Store für 31,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Das Release-Angebot gilt noch bis zum 29. Juni 2023.

Umstrittener Shooter landet in den Xbox-Charts

In den Xbox-Charts kann sich Crime Boss: Rockay City aktuell bis auf den sechsten Platz vorschieben – damit reiht es sich hinter den Spitzenreitern Diablo 4, F1 23, Cyberpunk 2077 und The Crew 2 ein. Letzteres ist wegen eines satten Rabatts gerade gleich doppelt in den Top 5 der Bestseller zu finden. (Quelle: Xbox)

Xbox-Fans müssen jetzt stark sein, denn Microsoft dreht an der Preisschraube:

