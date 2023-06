(Bildquelle: Far From Home)

Survival-Spiele sind bei der Steam-Community traditionell sehr beliebt – jetzt ist ein neues Genre-Highlight erschienen, das direkt den Sprung in die Charts schafft. Zum Early-Access-Start könnt ihr euch Forever Skies sogar mit einem 20-Prozent-Rabatt sichern.

Mit Forever Skies begrüßt Steam ein neues Survival-Abenteuer, in dem ihr aus der FPS-Perspektive ums Überleben kämpfen müsst. Das Spiel von Entwickler Far From Home ist am 22. Juni 2023 auf der Plattform erschienen und kämpft sich direkt zum Release in die Bestseller-Charts.

Forever Skies: Neues Survival-Highlight auf Steam

In Forever Skies kehrt ihr Jahrhunderte nach einer apokalyptischen Umweltkatastrophe auf die Erde zurück. Nach dem Desaster besteht die Atmosphäre des Planeten aus giftigem Staub. Eure Aufgabe ist es, die lebensfeindliche Umgebung zu erkunden sowie Anomalien und die Ruinen der Welt zu untersuchen, während ihr gleichzeitig Rohstoffe und Nahrung sammeln müsst. Außerdem müsst ihr euch gegen verschiedene Lebewesen zur Wehr setzen, die sich in Abwesenheit der Menschheit auf der Erde weiterentwickelt haben.

Schaut euch hier den Trailer zu Forever Skies an:

Forever Skies: Exploring Ruined Skies Trailer

Die Steam-Community kann das Sci-Fi-Survival-Game zum Start der Early-Access-Phase weiterempfehlen – die ersten knapp 200 Stimmen bewerten es als sehr positiv. Wenn ihr Forever Skies eine Chance geben möchtet, könnt ihr es euch jetzt zum Release übrigens auch gleich mit einem satten 20-Prozent-Rabatt schnappen. Auf Steam kostet das Spiel aktuell nur 23,19 Euro statt 28,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 13. Juli.

Steam-Bestseller: Survival-Spiel feiert starkes Debüt

In den Steam-Charts schnappt sich Forever Skies direkt zum Release einen starken dritten Platz. Damit muss sich das Survival-Game nur hinter dem kontroversen Shooter Six Days in Fallujah und Counter-Strike: Global Offensive anstellen. Direkt dahinter landet mit BattleBit Remastered ein neues Multiplayer-FPS-Highlight, das in der Community für ordentlich Wirbel gesorgt hat.

