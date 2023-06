Zum Release im Dezember 2022 konnte der schräge Sci-Fi-Shooter High on Life gleich mehrere Game-Pass-Rekorde knacken. Jetzt hat der Publisher für den Xbox-Hit ein DLC angekündigt, das mit einem Horror-Flair überrascht.

High on Life ist im Dezember 2022 wie ein Wirbelsturm durch die Xbox-Game-Pass-Community gerauscht. Der Comedy-Shooter von den Rick-and-Morty-Machern hat nicht nur den erfolgreichsten Game-Pass-Launch 2022 hingelegt, sondern darf auch auf den Titel für die erfolgreichste Game-Pass-Veröffentlichung eines Singleplayer-Spiels überhaupt stolz sein. Nun bekommt das Sci-Fi-Spiel einen DLC, der Fans dieses Mal mit ordentlich Horror-Flair überrascht.

High on Life: Game-Pass-Shooter bekommt Horror-DLC

In dem skurrilen Shooter High on Life ballert ihr euch mit verschiedenen sprechenden Waffen durch ein Weltraum-Abenteuer, das mit allerlei bizarren Gestalten aufwartet. Der DLC High on Knife scheint diesem Muster zu folgen – doch in dem Teaser zeigt sich eine Welt, die deutlich mehr auf Horror-Elemente wie zum Beispiel groteske Gegner und eine schaurige Umgebung setzt.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen DLC für High on Life an:

(Quelle: Xbox, YouTube)

Ein Release-Termin für High on Knife ist noch nicht bekannt, doch Xbox hat bereits verraten, dass der DLC noch im Herbst 2023 auf die Konsolen und den PC kommen soll. Allerdings wurde bislang noch nicht bestätigt, ob der neue Inhalt zu High on Life kostenlos für Game-Pass-Abonnenten sein wird. (Quelle: Xbox)

Xbox Game Pass: Spiele-Angebot nimmt Fahrt auf

Xbox hat auf seinem Showcase Event gezeigt, dass die Zukunft für Game-Pass-Abonnenten einige Highlights bereithält – ganz besonders freut sich die Community natürlich auf den Sci-Fi-Kracher Starfield, obwohl das Spiel auf den Konsolen hinsichtlich der FPS limitiert sein wird. Aber auch Hellblade: Senua’s Saga, Avowed und Fable zeigen, dass Microsoft an so einigen Highlights arbeitet.

Xbox setzt mit Game Pass nicht nur auf die Konsolen, sondern richtet sich im Gegensatz zu Nintendo und PlayStation auch an den PC-Markt – aus guten Gründen:

