Eine eigentlich unschuldige Steam-App aus Deutschland wird von chinesischen Nutzern als Porno-Plattform missbraucht – der Grund für die kuriosen Umstände sind die strengen Gesetze im Reich der Mitte.

Deutsche Wallpaper-App stürmt Steam-Charts

Die chinesische Regierung mag Pornografie zwar offiziell verbieten, doch Steam-Nutzer lassen sich davon nicht aufhalten. Eine eigentlich unschuldige App wird in China nämlich für die Verbreitung pornografischer Inhalte genutzt.

Es handelt es sich dabei um eine deutsche Wallpaper-App namens Wallpaper Engine. Dort können User animierte Bilder hochladen und sie anderen zum Download als Hintergrundbild zur Verfügung stellen.

Dies wird aber eben nicht nur zum Teilen von Filmplakaten und Fotos von Sonnenuntergängen genutzt. Knapp 7,5 Prozent aller Inhalte der App bestehen aus Ü18-Inhalten. Diese knapp 1,6 Mio. Bilder und Filme bestehen zum Großteil aus nackten oder leicht bekleideten Anime-Figuren. Aber auch Fotos und Videos echter Menschen lassen sich dort finden.

Wann schiebt China den Riegel vor?

Schätzungen nach sollen mindestens 40 Prozent der Nutzer chinesische Staatsbürger sein. In den Steam-Reviews sind ebenfalls über 200.000 chinesische Kommentare nachzulesen, die vor allem über eines reden: Pornografie. Aber sie sprechen auch über eine große Sorge bezüglich der App: Sie fürchten, dass die Regierung den Zugang zur App bald einschränken könnte.

Immerhin wurden bereits im vergangenen Jahr viele Steam-Dienste in China verboten. Nutzer müssen sich seitdem mit einem VPN-Dienst ausstatten, um die früheren Inhalte weiterhin herunterladen und nutzen zu können.

Wallpaper Engine tummelt sich immer wieder weit oben in den Steam Charts – international, aber vor allem auch in China. Da ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die Regierung auf nicht jugendfreie Inhalte in der App stößt und sie verbietet.

