Nach Death Stranding und der Ultimate-Edition von Fallout: New Vegas verschenkt Epic Games in dieser Woche den Koop-Shooter-Hit Payday 2 an alle Nutzer des hauseigenen Stores. Shooter-Fans müssen jedoch mit einer Einschränkung leben.

Epic verschenkt Payday 2 – nur für kurze Zeit

Jede Woche bietet Epic Games PC-Spielern kostenlose Games an. Manchmal gibt es nur lahme Gurken abzustauben, doch in den letzten Wochen gab es einige echte Hochkaräter kostenlos im Epic Games Store. Zuletzt etwa Death Stranding oder Fallout: New Vegas.

Nach einem Open-World-Blockbuster und einem Endzeitrollenspiel gibt es nun Futter für Koop-Shooter-Fans. Denn bis zum 15. Juni 2023 um 17:00 Uhr verschenkt Epic Games Payday 2 – normalerweise kostet der Shooter 9,99 Euro.

Zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern räumt ihr in Payday 2 Banken, Geschäfte und Lagerhäuser leer und versucht, vor der Polizei zu fliehen:

Epic verschenkt nur die Basisversion von Payday 2

Payday 2 ist mittlerweile fast 10 Jahre alt und wurde seitdem von den Entwicklern mit massig DLCs versorgt, die dem Spiel nicht nur neue Waffen sondern auch Missionen und Spielcharaktere hinzugefügt haben.

Viele davon fehlen jedoch in der Basisversion von Payday 2, die von Epic Games verschenkt wird. Rund 80 Zusatzinhalte gibt es inzwischen für den Koop-Shooter. Wer also alles sehen will, was das Spiel zu bieten hat, muss tief in die Tasche greifen.

Immerhin sind einige der DLCs im Rahmen der Geschenkaktion reduziert – und drei der Soundtracks werden sogar kostenlos angeboten:

Auch wenn einige der besonders spektakulären Raubzüge erst mit den DLCs ins Spiel gekommen sind, können Koop-Shooter-Fans schon mit der Basisversion von Payday 2 etliche Stunden Spaß haben. Auf Steam bewerten 90 Prozent der Spieler Payday 2 positiv. Übrigens könnt ihr mit der Epic-Version auch mit Leuten auf Steam gemeinsam spielen.

In vielen Missionen könnt ihr euer Vorgehen selbst wählen. Ob ihr euch möglichst unbemerkt durch die Gänge schleicht und die NPCs um ihr Hab und Gut erleichtert oder aber direkt eure Waffen zieht und euch ein Feuergefecht mit den anrückenden Polizeikräften liefert, ist euch überlassen.

