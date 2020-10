Koop-Shooter gibt es inzwischen wie Sand am Meer, doch nur die wenigsten können ihre Spieler über einen langen Zeitraum motivieren und an sich binden. Einer der beliebtesten Genre-Vertreter, dessen Spieler ihm bereits seit mehreren Jahren die Treue halten, bekommt nun jedoch endlich eine Fortsetzung spendiert.

Payday 3 bestätigt: Neuer Bankraub-Shooter in Entwicklung

Seit mehr als 7 Jahren ist Payday 2 nun auf dem Markt. Während der Koop-Shooter auf den Konsolen keine großen Erfolge feiern konnte, ist das Spiel auch heute noch bei Steam ein echter Dauerbrenner – und das zurecht! Denn die Entwickler haben Payday 2 in regelmäßigen Abständen immer wieder mit neuen Inhalten wie Heists, Waffen, Charakteren und Fähigkeiten aktualisiert.

Auch heute noch versuchen im Schnitt rund 30.000 Steam-Spieler gleichzeitig, sich durch gut bewachte Banken, Casinos oder Militäreinrichtungen zu kämpfen, ordentlich Geld und Loot jedweder Art einzusacken und dann zu flüchten. Zudem hat das Spiel eines der wohl verrücktesten Secret Endings aller Zeiten.

Noch einmal in Erinnerung schwelgen – mit diesem Trailer ging Payday 2 damals an den Start:

Doch bereits seit Jahren warten die Fans auf einen offiziellen Nachfolger, der in die Fußstapfen des Kult-Spiels tritt. Dieses Warten scheint bald ein Ende zu haben. Denn auf dem offiziellen Twitter-Account von Payday 2 wurde vor Kurzem folgender Post abgesetzt, der viele Spieler jubeln lässt:

ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN

MEMBER COUNT: 100,000



REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET...



CONNECTING...



ONLINE.



TIME: 13:37



STATUS PAYDAY 3



☑️CONFIRMED

☑️DESIGN PHASE

☑️RELEASE DATE TBA

☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg — PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020

Payday 3: Informationen zum Koop-Shooter sind noch Mangelware

Mit dem Tweet ist es nun also offiziell: Payday 3 befindet sich in Entwicklung – wenn auch noch in einer frühen Design-Phase. Zudem wird das Team nun endlich den lange überfälligen Engine-Wechsel vollziehen und fortan auf die moderne Unreal Engine setzen. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Die Fans scheint das jedoch nicht zu stören, sie sind Feuer und Flamme.

Einige Spieler machen sich durch den geplanten Engine-Wechsel dennoch Gedanken über den Mod-Support von Payday 3. Schließlich ist die Modding-Community ein fester Bestandteil des aktuellen Spiels und auch dafür verantwortlich, dass Payday 2 heute noch so beliebt ist.

Nähere Angaben zum Nachfolger bleiben die Entwickler den Fans bislang schuldig. Das Erbe, das Payday 3 antritt, ist jedoch ein großes. Wir drücken die Daumen, dass das Spiel den Erwartungen der Fans gerecht wird.