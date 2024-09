Concord: Die besten Tipps für Einsteiger

Concord ist Sonys neuester Helden-Shooter, bei dem ihr euch als Freegunner auf fernen Planeten Feuergefechte liefern könnt. In diesem Einsteigerguide mit vielen Tipps erfahrt ihr, wie ihr aus diesen Gefechten siegreich hervorgeht.

Kennt eure Helden

Die Freegunner in Concord haben im Gegensatz zu Spielen wie Overwatch oder Valorant keine Ultimates, aber dafür eine ganze Menge anderer Skills:

Zwei aktive Skills

Zwei passive Skills

Einen Ausweich-Skill

Eine eigene Art von Doppelsprung

Einen Crewbonus

Ein bis zwei Waffen

Teilweise Boni fürs Zielen

Dadurch ist jeder Freegunner sehr komplex. Ihr könnt alle Skills eures Freegunners auch jederzeit durch Drücken der F2-Taste einsehen. Als Einsteiger macht es Sinn, wenn ihr euch anfangs auf zwei bis drei Helden für verschiedene Situationen konzentriert.

Es ist auch gut, eure Helden innerhalb eines Matches oft zu wechseln. Einerseits könnt ihr euch so verschiedenen Situationen anpassen, aber ihr bekommt auch, für das komplette Match, einen Crewbonus basierend auf der Klasse eures Helden.

Das sind die Klassen und die Crewboni, die sie euch geben:

Anker: Ihr bekommt mehr Heilung.

Ihr bekommt mehr Heilung. Wächter: Eure Waffen haben eine höhere Reichweite.

Eure Waffen haben eine höhere Reichweite. Ranger: Eure Waffe hat weniger Rückstoß.

Eure Waffe hat weniger Rückstoß. Vorhut: Euer Ausweich-Skill hat einen verringerten Cooldown.

Euer Ausweich-Skill hat einen verringerten Cooldown. Jäger: Eure Mobilität erhöht sich.

Eure Mobilität erhöht sich. Taktiker: Ihr ladet eure Waffe schneller nach.

Ihr solltet pro Match deshalb mindestens einen Helden jeder Klasse mal gespielt haben, bevor ihr euch auf eure Mains konzentriert. Ein paar gute Freegunner für Einsteiger sind:

Teo: Der Tutorialcharakter hat das klassische Sturmgewehr, Granaten und kann durch Nebel und ähnliches sehen

Der Tutorialcharakter hat das klassische Sturmgewehr, Granaten und kann durch Nebel und ähnliches sehen Roka: Sie ist eine offensive Heldin mit einem Raketenwerfer und Jetpack, die großen Schaden anrichten kann

Sie ist eine offensive Heldin mit einem Raketenwerfer und Jetpack, die großen Schaden anrichten kann Emari: Emari ist ein Tank mit einer Gatling Gun und einem Schild, mit dem ihr Verbündete vor Schaden schützen könnt

Emari ist ein Tank mit einer Gatling Gun und einem Schild, mit dem ihr Verbündete vor Schaden schützen könnt Daw: Ist ein Supporter, welcher eine Schutzkuppel und Heilfelder nutzen kann

Achtet auf eure Umgebung

In Concord wird Mobilität großgeschrieben und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Deshalb ist es immer gut, wenn ihr euch vor dem Match die Karte anseht. So könnt ihr Abkürzungen nutzen, Fallen aufstellen und euch Spawnpunkte merken.

Anders als in anderen Helden-Shootern hat Concord keine Teambasen, sondern Respawnpunkte, die auf der Map verteilt sind. Seht euch also regelmäßig um, damit euch niemand in den Rücken fallen kann.

Im Überrennen-Modus müsst ihr entweder Kontrollpunkte einnehmen oder Signalpunkten hinterherjagen. Hier ist es, als Einsteiger, kritisch zu wissen, wie die Map funktioniert, um vor euren Gegnern am Ziel anzukommen.

Außerdem spawnt auf der Map regelmäßig an verschiedenen Punkten Heilung. Es können zudem viele Freegunner Fallen und ähnliche Objekte platzieren, diese zu zerstören hilft euch nicht nur im Match, sondern es gibt auch Erfahrungspunkte.

Sammelt Erfahrungspunkte

Durch Dailys und Leistungen im Match gibt es Erfahrungspunkte. Diese schalten neben kosmetischen Gegenständen auch Varianten für eure Freegunner frei, welche verschiedene passive Skills haben, die euch neue Spielstile ermöglichen.

Mit genug Erfahrungspunkten schaltet ihr auch den Crewbuilder frei, mit dem ihr die Heldenauswahl anpassen und die Varianten eurer Freegunner nutzen könnt. Auch könnt ihr so Helden, die euch nicht gefallen, aus der Auswahl entfernen.

Kommunikation ist alles

Die meisten Modi haben sich bewegende Ziele, weshalb gute Kommunikation euch einen entscheidenden Vorteil geben kann. Mit dem Mausrad könnt ihr Ziele, Fallen und andere Gefahren anpingen, um eurem Team schnell Bescheid zu geben.

Haltet ihr vor dem Match oder während ihr respawnt 4 gedrückt, könnt ihr den Sprachchat betreten. Das ist die beste Möglichkeit euch direkt mit euren Teammitgliedern auszutauschen, da Concord keinen Textchat hat.

Solltet ihr Angst vor toxischen Teammitgliedern haben, könnt ihr den Sprachchat mit 4 genauso einfach wieder verlassen.

