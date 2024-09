Stalker 2: Langersehnter Shooter macht großes Versprechen an Xbox-Fans

Stalker 2: Heart of Chornobyl wird eurer Hardware alles abverlangen. Schließlich setzt der Survival-Shooter auf die bildhübsche, aber extrem anspruchsvolle Grafik der Unreal Engine 5. Trotzdem macht der Entwickler Xbox-Fans jetzt ein Versprechen, das viele Spieler sicher gerne hören werden.

Stalker 2: Endzeit-Shooter soll auch auf Xbox Series S laufen

Die ersten Eindrücke von Stalker 2: Heart of Chornobyl sind außerordentlich vielversprechend. Insbesondere was die visuelle Darstellung angeht, lässt der Horror-Shooter den Screenshots und Trailern zufolge keine Wünsche übrig.



Dass das Spiel mit seiner ambitionierten Grafik bereits mächtige PCs und die Xbox Series X auf die Probe stellen wird, ist quasi vorprogrammiert – aber wie soll das eigentlich die deutlich limitierte Series S mithalten?

Einer der Entwickler, Slava Lukyanenka, hatte auf der Gamescom in einem Interview bekannt gegeben, dass Stalker 2 auf der Xbox Series S derzeit mit rund 25 FPS laufe – was so manche Fans sicherlich beunruhigt haben dürfte.



Nun ruderte Lukyanenka auf Twitter allerdings zurück und glättete die Wogen. Das Spiel laufe auf der Series S derzeit mit rund 35 FPS und die Entwickler peilten an, dass Stalker 2 überall mit mindestens 30 FPS laufen würde.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Stalker 2: Heart of Chornobyl an:

Stalker 2: Heart of Chornobyl – Scar-Trailer

Unreal Engine 5: Grafik-Kracher bringen Konsolen an ihre Grenzen

Wie wichtig eine konstante Framerate insbesondere bei grafisch anspruchsvollen Spielen ist, zeigt sich immer wieder. Speziell Shooter dürfen hier nicht ins Stolpern geraten, da die rasante Action auf dem Bildschirm sich sonst schnell zu einem matschigen Wirrwarr entwickelt.



Erst vor Kurzem hat mit Black Myth: Wukong ein anderer Grafik-Kracher die leistungsstarke PlayStation 5 an ihre Grenzen gebracht – bei zwei von inkludierten Grafik-Modi stotterte das Gameplay merklich.

Mit der Xbox Series S haben Entwickler solcher anspruchsvoller Spiele immer noch eine besondere Herausforderung vor sich, da die Konsole schlicht nicht so viel Power unter der Haube hat wie ihre Mitstreiter.



Es bleibt also momentan erst einmal nur zu hoffen, dass die kleine Xbox den großen Grafik-Brocken Stalker 2 wirklich bewältigen kann.

