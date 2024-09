Comeback für Payday 3? Dickes Update im Anmarsch

Zum ersten Jubiläum von Payday 3 gibt's ein dickes Update in zwei Teilen. Bislang kennen wir nur die Inhalte des ersten Updates. Ab 16. September können sich DLC-Käufer auf einen neuen Heist, Waffen und Cosmetics freuen – doch auch für Spieler, die sich nicht die Zusatzinhalte zugelegt haben, dürfen sich über Nachschlag freuen. Den Trailer zum DLC könnt ihr euch oben anschauen.

Börsen-Überfall und Minigun: Das bringt das Payday-3-Update

Die Entwickler von Payday 3 spendieren ihrem Koop-Shooter nach etwa einem Jahr ein zweiteiliges Content-Update. Der erste Teil erscheint am 16. September, in der Form des neuen DLCs „Fear and Greed“. Das Highlight ist definitiv der „Stock Exchange Heist“, bei dem ihr einen der bekanntesten Finanzplätze der Welt auseinandernehmen sollt: die Wall Street.



Besitzer der Gold Edition oder des Gold Passes bekommen durch den DLC Zugriff auf drei neue Waffen plus Mods, vier neue Masken, Anzüge und Handschuhe. Wer die Zusatzinhalte nicht kauft, geht trotzdem nicht leer aus. Für alle Spieler gibt's kostenlos den neuen Heister Houston, den Spieler im letzten DLC aus dem Knast befreit haben, die neue Overkill-Waffe Minigun M135 und weitere Masken.

Mit der SPAS-12 bekommt ihr im neuen DLC einen echten Schrotflinten-Klassiker für euer Arsenal spendiert (© Plaion)

Zwischen Hype und Realität: Wie gut ist Payday 3 wirklich?

Der Launch vor einem Jahr verlief holprig, mit Server-Problemen und Bugs. Seitdem hat sich zwar einiges getan, aber selbst die jüngsten Steam-Reviews sind nach wie vor nur „Ausgeglichen“ (Quelle: Steam).



Das neue Update könnte Payday 3 den dringend benötigten Schub geben und vielleicht für eine Trendwende sorgen – vorausgesetzt, die neuen Inhalte begeistern die Spieler und halten sie bei der Stange. Immerhin gibt's den zweiten Teil des Updates erst im Oktober.



Zudem fliegt Payday 3 am 15. September aus dem Game Pass – also einen Tag vor dem großen Content-Update. Das dürfte die bereits niedrigen Spielerzahlen weiter schrumpfen lassen. Ob das die richtige Entscheidung fürs Spiel ist, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen.

Falls ihr übrigens auf der Suche nach einem neuen Koop-Shooter habt, hat Kollege Daniel einen Tipp für euch auf Lager:

