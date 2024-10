Conan Exiles: Diese Rüstungen gibt es im Spiel

Überleben ist ja schön und gut, aber dabei gut auszusehen wäre auch gar nicht schlecht. Zum Glück gibt es in Conan Exiles unzählige Menge an verschiedenen Rüstungssets, die nicht nur schick sind, sondern euch auch gegen feindliche Angriffe schützen. Hier erfahrt ihr, welche Rüstungen es gibt, wie ihre Werte ausfallen und wo ihr sie findet.

Das Wichtigste über Rüstungen

In Conan Exiles spielen Rüstungen eine entscheidende Rolle, um in der rauen und gefährlichen Welt der Barbaren zu überleben. Von leichten Lederrüstungen bis hin zu massiven Plattenpanzern bieten die verschiedenen Rüstungstypen nicht nur Schutz vor Feinden, sondern auch vor extremen Wetterbedingungen. Jede Rüstung hat eigene Vor- und Nachteile, die die Beweglichkeit, den Schutz und manchmal auch den Stil des Charakters beeinflussen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Rüstungen im Spiel, ihre Eigenschaften und wie sie den Spielstil der Spieler prägen.

Hinweis: Wir haben uns Mühe gegeben, euch hier so viele Rüstungen wie möglich zu zeigen. Leider ist es bei vielen Battle-Pass und Black Lotus Bazaar-Sets nicht ohne Weiteres möglich, weshalb ihr nicht jede einzelne Rüstung im Spiel werdet hier in ihrer voller Pracht sehen können.

Alle Rüstungen und wie sie aussehen

Gut, wir geben es zu. Wir sind Fashion-Victims. Eine hässliche Rüstung kommt uns nicht in die selbstgebaute Basis, auch wenn ihre Werte vielleicht etwas besser sind, als von dem coolen Outfit, das wir uns ausgesucht haben. Das gleicht man eben mit Können im Kampf aus! Tatsächlich kann es in Conan Exiles aber eine herbe Enttäuschung sein, wenn man stundenlang die Materialien für die ausgesuchte Rüstung zusammenscharrt und dann nach dem Crafting feststellt, dass sie auf dem kleinen Bild im Menü ganz anders wirkte. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht und euch einmal alle Rüstungen zusammengestell.

Insel von Siptah: Rüstungen über die Forschungsbank freischalten

Seid ihr irgendwann auf Siptah angekommen, habt ihr die Möglichkeit, eine Vielzahl an Rüstungen mittels der Forschungsbank freizuschalten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, 50 Eldarium und ein Teil eines Rüstungssets in die Forschungsbank zu legen, um das Rezept zu erhalten. Achtet darauf, dass das Teil vollständig repariert ist, ansonsten wird es von der Forschungsbank nicht angenommen. Ihr müsst euch ebenso keine Sorgen um das ursprüngliche Teil machen: Das dürft ihr nach dem Forschungsprozess wieder unversehrt aus der Station abholen.

Beachtet aber, dass ihr die Rezepte nicht garantiert bekommt, sondern nur mit einer gewissen Chance. Manchmal wird es passieren, dass das Eldarium verbraucht und das Rüstungsteil zerstört wird, ohne dass ein neues Rezept dabei herauskommt. Für eine Liste an möglichen Forschungsbank-Forschungen könnt ihr gerne die Wiki konsultieren: Conan Exiles Forschungsstation

Leichte Rüstungen

Abyssisches Rüstungsset (Abyssal Armor)

© Funcom, Screemshot und Bearbeitung GIGA

Stärke-Waffenschaden +50% Beweglichkeits-Waffenschaden +50% Erschütterungsschaden +15% Getreuenschaden +12% Rüstungswert 1.000 Gesundheit +120 Ausdauer +15 Tragekapazität +30 Hitzeresistenz 20 Kälteresistenz 20 Effekte Unersättlich (muss benutzt werden) Fundort Verbessert euer Buch von Kurak solange, bis ihr den passenden Zauber gelernt habt.

Acheronischer Illusionist (Acheronian Illusionist Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Rüstungswert 31 Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 2"

Set des acheronischen Legaten (Acheronian Legate)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Gesundheit 100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Verbessert eurer Buch von Kurak solange, bis ihr den passenden Zauber gelernt habt.

Aesir-Schmied-Set (Aesir Smith)

Rüstungswert 12 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 2 Fundort Ingame-Store

Aquilonisches Set des Abends (Aquilonian Evening)

Rüstungswert 14 Hitzeresistenz 3 Kälteresistenz 6 Fundort Ingame-Store

Set des aquilonischen Spähers (Aquilonian Scout)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Jewel of the West“

Argossanisches Matrosen-Set (Argossean Mariner)

© Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Architects of Argos“

Assassin-Set (Assassin)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Stärke-Waffenschaden +9% Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Blood and Sand Pack“

Juwelenbesetztes Set (Bejewelled)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 22 Beweglichkeits-Waffenschaden +27% Hitzeresistenz 5 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Gewand des schwarzen Korsars (Black Corsar Garb)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Beweglichkeits-Waffenschaden +30% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 15 Fundort Über das Wissen „Gewand des Schwarzen Korsars“. Erfordert das Wissen „Epische Exil-Objekte“. Zu finden: Auf einer Bank in den oberen Etagen der Bukanier-Bucht

Insel von Siptah: Über 5x Planfragment

Insel von Siptah: Bootsmann oder N'Gora besiegen, beide können die Planfragmente droppen

Kleidung des schwarzen Korsars (Black Corsar Outfit)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 160 Gesundheit +80 Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 7 Kälteresistenz 8 Fundort Über das Wissen „Kleidung des schwarzen Korsaren“. Zu finden: Auf der Insel von Siptah mit dem Buch in „Die Landzunge“ interagieren. Liegt hinter einem Bett auf dem Boden.

Schwarze Hand-Set (Black Hand)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert +28 Hitzeresistenz 8 Kälteresistenz 8 Fundort Weste und Schuhe werden von Waffenmeister 3 bzw. 4 an der Rüstungsbank produziert.

Schwarzwasser-Set (Blackwater Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 160 Ausdauer 50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Insel von Siptah: Avatar von Bokrug besiegen für das Item „Planfragment“.

Knochenbeschwörer-Set (Bone Conjurer Armor)

Rüstungswert 3112 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Ingame-Store

Kannibalen-Set (Cannibal's Trappings)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Stärke-Waffenschaden +27% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Teil von dem Darfari-Beobachterset in eine Forschungsstation, um die Rezepte freizuschalten.

Alternativ als Loot auf Siptah von dem Richter

Sklavenvolk-Zeremoniegewand (Ceremonial Slaveforged Garb)

© Funcom

Rüstungswert 31 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Stufe 10 Rezept für Rüstungsmacher 8

Darfari-Beobachterset (Darfari Skin)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 40 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Durch das Wissen „Barbaren-Rüstungen“, erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzungen Rüstungsmacher 8 und Eisenwerkzeuge

Derketo-Akoluthen-Set (Derketo Acolyte)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 84 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Freudendom von Derketo", erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzungen Freudenhaus von Derketo

Set der Derketo-Tänzerin (Derketo Dancer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 33 Erschütterungs-Schaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Als Waffenschmied herstellbar

Robuste leichte Rüstung (Durable Light Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Aus dem Wissen „Robuste leichte Rüstung“. Legt dafür ein leichtes Rüstungsteil in die Forschungsbank.

Einbalsamierungswickel (Embalming Wraps)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Experten-Bergsteiger-Set

Rüstungswert 31 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 2“

Gold-Set (Gold)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 8 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 3 Fundort Als Goldschmied herstellbar

Set des grauen Riesens (Grey One Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 177 Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Ausdauer +20 Hitzeresistenz 15 Kälteresistenz 5 Fundort Aus dem Wissen „Rüstung des grauen Riesen“. Das Rezept liegt auf einem Altar im Südwesten von den Teichen des grauen Riesen auf Siptah. (TeleportPlayer 26110 313567 -19502)

Wirtsset (Inn-Keepers)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 12 Tragefähigkeit +60 Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 4 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Eisenset (Iron)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 3 Fundort Herstellbar mit dem Gusstisch wenn das Wissen „Elde Metallerzeugnisse“ bekannt ist. Erfordert Stufe 19 und 1 Kostenpunkt. Voraussetzungen: Eisenwerkzeuge & Schmied 10

Inselwaldläufer-Set (Island Ranger Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 49 Gesundheit +25 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 3“

Khari-Aufseher-Set (Khari Overseer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Ausdauer +25 Stärke-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Land der Verbannten: Über die Schriftrolle „Khari-Aufseher-Rüstung“. Diese bekommt ihr im Weinkeller von Thag. (1:4 Chance) Insel von Siptah: Legt ein Teil von dem Set des stygischen Plünderers (episch) in die Forschungsbank. Entweder kommt dabei dieses Set heraus, oder das vom Khari-Plünderer oder Khari-Soldat.

Khari-Plünderer-Set (Khari Raider)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Tragekapazität +45 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort S. oben bei „Khari-Aufseher-Set“

Khitan-Verstoßener-Set (Khitan Exiled Armor)

Rüstungswert 31 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Ingame-Shop

Khitan-Söldner-Set (Khitan Mercernary)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „The Imperial West Pack“

Kurak-Set (Kurak's Vestments)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert +120 Gesundheit +30 Ausdauer +30 Beweglichkeits-Waffenschaden +3% Erschütterungsschaden +15% Getreuenschaden +40% Tragekapazität +30 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 20 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in Kuraks Lager, um das Wissen zu erhalten.

Königliches lemurianisches Set (Lemurian Royal Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 77 Erschütterungsschaden +25% Getreuen-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem Thron der Hexenkönigin, nachdem ihr sie besiegt habt.

Leichtes Set (Light)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Als Rüstungsmacher, erfordert Stufe 10 und 2 Punkte, Voraussetzungen: Weber & Steinwerkzeuge

Leichtes Set der Lautlosen Legion (Light Silent Legion Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert +160 Gesundheit +40 Ausdauer +10 Tragekapazität +30 Stärke-Waffenschaden +6% Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 5 Fundort Land der Verbannten: Interagiert mit den vier Grabsteinen in dem Raum von der dem Boss „Sippengeißel“

Insel von Siptah: Interagiert mit der Leerenschmiede.

Scharfschützen-Set (Marksman's Outfit)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 29 Beweglichkeits-Waffenschaden +27% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Teil der zangarischen Freibeuter-Rüstung (episch) in die Forschungsstation.

Mitranisches Set (Mitraen)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 71 Ausdauer +20 Hitzeresistenz 8 Kälteresistenz 4 Fundort Über das Wissen „Priester von Mitra“, erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzung: Akoluth von Mitra

Nemedisches Bogenschützer-Set (Nemedian Archer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Store

Nemedisches Bürger-Set & Dekadenz-Set (Nemedian Civilian Clothing & Decadent Clothing)

Bürger-Set

Rüstungswert 20 Ausdauer +40 Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 4 Fundort Ingame-Store

Dekadenz-Set

Rüstungswert 22 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Store

Nemedisches Späher-Set (Nemedian Scout)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „People of the Dragon“

Adeligen-Set (Noble's)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 14 Tragekapazität +45 Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 4 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Asura-Set (of Asura)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Gesundheit +80 Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Erschütterungsschaden +20% Gefolge-Schaden +16% Fundort Von einem Auserwählten von Asura-NPC am Ende der Zuflucht der Sünder.

Von den Asura-Priestern Lethdol Twox und Vattende in Mitras Gleichmut.

Insel von Siptah: Von dem NPC Namenloser Schatten in der Verfluchten Zitadelle. Alternativ von Lethdol Twox und Vattende in Flusswacht-Feste.

Jhil-Set (of Jhil)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 60 Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 2 Kälteresistenz 2 Fundort Interagiert mit dem Grabstein am Ende von dem Ältesten-Gewölbe „Zuflucht von Jhil“.

Schlangen-Set (of the Serpent)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 42 Stärke-Waffenschaden +6% Tragekapazität +45 Hitzeresistenz 2 Kälteresistenz 2 Fundort Interagiert mit dem Grabstein am Ende von dem Heiligtum der Schlange oder dem Heiligtum der Schlangenmenschen.

Wächter-Set (of the Watchers)

© Funcom

Rüstungswert 28 Ausdauer +20 Hitzeresistenz 8 Kälteresistenz 8 Fundort Twitch-Drop

Ophidisches Magi-Set (Ophidian Magi Armor)

© Funcom

Rüstungswert 31 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 2“

Perfektioniertes leichtes Set (Perfected Light)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 120 Stärke-Waffenschaden +15% Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Über eurer Reise, wenn ihr die Stufe „Meister-Rüstungsmacher“ erreicht.

Set der piktischen Ritualtänzerin (Pictish Rite Dancer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Beweglichkeits-Waffenschaden +30% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Ingame-Store

Piktisches Magierset (Pictish Wizard)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Savage Frontier“

Poitanisches Fußsoldat-Set (Poitain Footman)

© Funcom

Rüstungswert 31 Beweglichkeitswaffen-Schaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Riders of Hyboria“

Urmenschen-Rüstungsset (Primitive)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 177 Tragekapazität +60 Stärke-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert auf der Insel von Siptah mit dem Buch in Dämmerholm. (TeleportPlayer -246241 235532 -14060)

Gewand-Set (Raiment of...)

Rüstungswert 31 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Store

Waldläufer-Set (Ranger)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 49 Ausdauer +25 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Wenn ihr die Reise „Gewölbeplünderer“ abschließt.

Reliktjäger-Set (Relic Hunter)

Klettert die Mauer hoch, um zu der Reliktjäger-Rüstung zu gelangen. (© Funcom, Screenshot GIGA)

Rüstungswert 57 Tragekapazität +30 Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 2 Fundort Ihr findet das zugehörige Wissen in Sepemeru. Auf einem der Dächer der Stadt findet ihr ein Apparat mit einer Reliktjäger-Mütze drauf. Interagiert damit und lernt das Wissen.

Reliktrüstung (Remnant's Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 37 Tragekapazität +60 Beweglichkeitswaffen-Schaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Legt ein Teil der lemurianischen Rüstung in die Forschungsstation, um, das Wissen freizuschalten.

Setiten-Set (Setoite)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Erschütterungsschaden +20% Gefolge-Schaden +16% Hitzeresistenz 8 Kälteresistenz 8 Fundort Über das Wissen „Priester von Set“, erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzung: Akoluth von Set

Shemitisches Set (Shemite)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 49 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Über das Wissen „Räuber-Rüstungen“, erfordert Stufe 30 und 7 Punkte, Voraussetzung: Rüstungsmacher 8 & Stahlwerkzeuge

Silber-Set (Silver Variant A & B)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 8 Stärkewaffen-Schaden +15% Hitzeresistenz 3 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Skelos Kultisten-Set (Skelos Cultist)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über die Schriftrolle „Skelos Rüstung“

Stygisches Set (Stygian)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 12 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 2 Fundort Ingame-Store

Set des stygischen Vorhüters (Stygian Vanguard Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 49 Stärke-Waffenschaden +6% Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Über den PvE-Event „Die Säuberung“

Set des stygischen Kriegsarztes (Stygian War Doctor Garb)

Rüstungswert 22 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Ingame-Store

Überlebenden-Set (Survivalist's Outfit)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Gesundheit +100 Tragekapazität +60 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort DLC „Jewel of the West“

Tavernen-Set (Tavern Barkeep Garb)

Rüstungswert 22 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 3"

Thermae-Set (Thermae Robe)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 12 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 3“

Turanisches Set (Turianian)

Rüstungswert 18 Hitzeresistenz 9 Kälteresistenz 3 Fundort Ingame-Store

Turanisches Banditen-Set (Turinian Bandit Armor)

Rüstungswert 31 Ausdauer +35 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 1“

Turanisches Späher-Set (Turianian Scout)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 31 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 2 Fundort DLC „Treasures of Turan“

Unheiliges Kommunion-Set (Unholy Communion Armor)

Rüstungswert 31 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 3“

Benutzte Bandagen (Used Bandages)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 22 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Store

Vagabunden-Set (Vagabond Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 160 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Über das Wissen „Vagabunden Rüstung“ über die Leerenschmiede auf der Insel von Siptah.

Vanir-Siedler-Set (Vanir Settler)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 51 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Über das Wissen „Nordheimer-Rüstungen“, erfordert Stufe 40 und 9 Punkte, Voraussetzungen: Rüstungsmacher 8 & Stahlwerkzeuge

Gezieferhaut-Set (Vermin Hide)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 73 Gesundheit +120 Beweglichkeits-Waffenschaden +12% Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 2 Fundort Bekämpft das Monster „Der geflügelte Tod“ in dem Aviarium.

Leergeschmiedetes Drachenhaut-Set (Voidforged Dragonhide Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 160 Gesundheit 80 Ausdauer 10 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 7 Kälteresistenz 8 Fundort Interagiert mit dem Grabstein am Ende des Kraters (Land der Verbannten) oder mit der Leerenschmeide auf der Insel von Siptah.

Kriegsrichter-Set (War Court Garb)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 37 Stärke-Waffenschaden +30% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Rüstungsteil der lemurianischen königlichen Rüstung in die Forschungsstation.

Grobes Set (Weaver)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 5 Hitzeresistenz 8 Kälteresistenz 8 Fundort Über das Wissen „Weber“, welches ihr mit Level 1 lernt.

Yamatai-Fußsoldaten-Set (Yamatai Footsoldier)

© Funcom

Rüstungswert 31 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Seekers of the Dawn“

Yoggiten-Set (Yoggite Skin)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 89 Erschütterungsschaden +50% Gefolge-Schaden +40% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Priester von Yog“, erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzungen: Akoluth von Yog

Zamoranisches Tänzerinnen-Set (Zamorian Dancer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 33 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Herstellbar von Rüstungsmachern

Zamoranisches Diebes-Set (Zamorian Thief)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 63 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 20 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Store

Zathiten-Tänzerinnen-Set (Zathite Dancer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 80 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Netz von Zath“, erfordert Stufe 20 und 5 Punkte, Voraussetzung: Nest von Zath.

Zingarisches Freibeuter-Set (Zingaran Frebooter)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 81 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 20 Kälteresistenz 12 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 4“

Mittelschwere Rüstungen

Acheronisches Legaten-Set (Acheronian Legate)

© Funcom

Rüstungswert 169 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Shop

Aesir-Plünderer-Set (Aesir Raider)

© Funcom

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Shop

Aqulonisches Set (Aquilonian Guardsman)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 320 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Über das Wissen „Rüstungen mächtiger Zivilisationen“, erfordert Stufe 60 und 11 Punkte, Voraussetzungen: Rüstungsmacher 8 & gehärtetes Stahlwerkzeug

Aquilonisches Infanterie-Set (Aquilonian Infantry)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Jewel of the West“

Argossanisches Gladiatoren-Set (Argossean Gladiator)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Architects of Argos“

Teufels-Set Variation (Armor of the Fiend)

Rüstungswert 169 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Ingame-Store

Barachanräuber-Set (Barachan Brigand)

Rüstungswert 420 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Store

Bärenschamanen-Set (Bear Shaman)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +9% Gesundheit +40 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Blood and Sand“

Set des Schwarzen Kaperers (Black Privateer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 189 Stärke-Waffenschaden +3% Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Ausdauer +15 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Rüstungsteil aus dem Set „Zingarischer Freibeuter“ in die Forschungssation.

Cimmerisches Klanset (Cimmerian Clan)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 420 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Epische Exil-Rüstungen“

Dünenjäger-Set (Dune Hunter)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 189 Stärke-Waffenschaden +9% Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Ausdauer +15 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Fügt ein Teil des Shemiten-Sets der Forschungsstation zu, um das Rezept zu erlernen.

Robuste, mittelschwere Rüstung (Durable Medium)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Aus dem Wissen „Robuste mittelschwere Rüstung“. Legt dafür ein mittelschweres Rüstungsteil in die Forschungsbank.

Teufels-Set

Rüstungswert 169 Erschütterungsschaden +25% Gefolgeschaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass "Age of Sorcery - Chapter 1"

Goldenes stygisches Plünderer-Set (Golden Stygian Raider)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 251 Fundort Aus eurer Reise

Gurnaki-Set Variation (Gurnakhi Armor Variation)

© Funcom

Rüstungswert 169 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Shop oder über Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 1“

Hyänenfell-Set (Hyena-Fur)

Rüstungswert 240 Gesundheit +40 Erschütterungsschaden +15% Gefolge-Schaden +12% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem Totem, auf dem die Rüstung hängt, in der Schurkenpforte

Kambujanisches Schamanen-Set (Kambujan Shaman)

Rüstungswert 217 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Barbaren-Rüstungen“

Khari-Soldaten-Set (Khari Soldier)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 420 Gesundheit +100 Ausdauer +10 Hitzeresistenz 6 Kälteresistenz 6 Fundort Land der Verbannten: Mit einer Rolle, die von dem Thag im Weinkeller droppt.

Insel von Siptah: Fügt ein Teil des Stygischen Plünderer-Sets (episch) der Forschungsstation zu.

Khaynes Set (Khayne's Vestments)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 55181 Gesundheit +40 Stärke-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Insel von Siptah: Über die Forschungsbank oder aus Fragmenten

Khitanisches Hauptmannsset (Khitan Captain)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „The Imperial East“

Lemurianisches Krieger-Set (lemurian Warrior)

Rüstungswert 400 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem Thron der Hexenkönigin.

Set des verrückten Propheten (Mad Prophet)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 2“

Mittelschweres Set (Medium)

Rüstungswert 420 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Als Rüstungsmacher herstellbar

Mittelschweres Set der Lautlosen Religion (Medium Silent Legion)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 551 Gesundheit +40 Ausdauer +40 Tragekapazität +30 Stärke-Waffenschaden +6% Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit den vier Grabmälern in der Schwarzen Festung.

Set der nemedischen Infanterie (Nemedian Infantry)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „People of the Dragon“

Nachtschleicher-Set (Night Stalker)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +12% Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Setzt 50 Eldarium und ein beliebiges Teil des Zamorianischen Diebes-Sets in die Forschungsstation, um das Rezept zu erhalten.

Sobek-Set (...of Sobek)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 578 Gesundheit +200 Fundort Besiegt Aridis, den Auserwählten von Sobek

Rohling-Set (...of the Brute)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 215 Ausdauer +15 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 2 Fundort Besiegt den Rohling in der Namenlosen Stadt

Ertrunkenen-Set (...of the Drowned)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 287 Beweglichkeits-Waffenschaden +6% Gesundheit +40 Hitzeresistenz 2 Kälteresistenz 32 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in dem Hafen der Ertrunkenen oder dem Hafen der Zweifach-Ertrunkenen

Goblinoid-Set (…of the Goblinoid)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 215 Hitzeresistenz 2 Kälteresistenz 2 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in der Zuflucht der Goblinoiden oder der Zuflucht der Gremlins.

Perfektioniertes mittelschweres Set (Perfected Medium)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 480 Stärke-Waffenschaden +15% Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Epische Exil-Objekte“, Voraussetzung: Stufe 60 und 13 Punkte, Rüstungsmacher 8 und Sternenmetall-Werkzeuge

Piktisches Mutigen-Set (Pictish Brave)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „The Savage Frontiert“

Poitanisches Feldzug-Set (Poitain Campaign)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Riders of Hyboria“

Stolz des Aesirs (Pride of Aesir)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 420 Gesundheit +40 Erschütterungsschaden +10% Gefolge-Schaden +8% Ausdauer +10 Tragekapazität +30 Stärke-Waffenschaden +3% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 25 Fundort Ihr lernt das Rezept von Thorgar dem Schmied ibeim Hügel der Toten, indem ihr ihm seine Notizen, sein Kreuz und sein Rezeptfragment bringt.

Verstärktes Skelos-Kultistenset (Reinforced Skelos Cultist)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 480 Erschütterungsschaden +50% Gefolge-Schaden +40% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 25 Fundort Findet die Schriftrolle „Skelos Rüstungen“, um das Rezept zu lernen.

Reptilien-Set (Reptile Leather)

Rüstungswert 240 Gesundheit +40 Ausdauer +15 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem roten Buch am Boden des Pools, nachdem ihr das Relikt des Abgrunds in den Abschaumtiefen besiegt habt.

Königliches Set (Royal)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 6 Fundort Digital Pre-Order

Sklavenvolk-Opferset (Sacrificial Slaveforged)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Durch das Siptah-DLC

Wildes Wahrheitssager-Set (Savage Soothsayer)

Rüstungswert 169 Gesundheit +50 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Battle Pass „Age of War - Chapter 3“

Shemiten-Söldnerset (Shemine Mercernary)

Rüstungswert 169 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Shop

Set des Skelos-Kultistenmeisters (Skelos Cult Master)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 480 Gesundheit +100 Erschütterungsschaden +50% Gefolge-Schaden +40% Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 25 Fundort Ihr könnt das Rezept auf zwei Arten erlernen.

1.) Durch das Heft welches in der Nähe der südlichen Treppe in dem Schrein des Orakels liegt oder

2.) Durch die zugehörige Schriftrolle, die von T3- und T4-Zauberern droppen kann.

Stygisches Infanterie-Set (Stygian Infantry)

Rüstungswert 169 Gesundheit +75 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 1“

Stygisches Plünderer-Set (Stygian Raider)

Rüstungswert 169 Gesundheit +75 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 20 Kälteresistenz 12 Fundort Über das Wissen „Zingarischer Freibeuter“

Set des turanischen Söldners (Turanian Mercernary)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Treasures of Turan“

Turanisches Nomaden-Set (Turanian Nomad)

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery - Chapter 3“

Vanir-Pelzset (Vanir Fur)

Rüstungswert 264 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 20 Fundort Über das Wissen „Nordheimer Rüstungen“

Vanir-Schamanenset (Vanir Shaman)

Rüstungswert 169 Stärke-Waffenschaden +15% Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 12 Fundort Ingame-Shop

Set der Vendhya-Schatzjäger (Vendhya Treasure)

© Funcom

Rüstungswert 169 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Shop

Leerengeschmiedetes Drachenknochen-Set (Voidforged Dragonbone)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 551 Gesundheit +80 Ausdauer +10 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 7 Kälteresistenz 18 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in dem Krater oberhalb der Arena

Hyänenfell-Rüstung (Were-Hyena Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 200 Gesundheit +40 Stärke-Waffenschaden +9% Beweglichkeits-Waffenschaden +9% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem Totem in der Schurkenpforte

Set des wilden Druiden (Wild Druid's Garb)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 189 Gesundheit +80 Tragekapazität +30 Erschütterungsschaden +5% Gefolge-Schaden +4% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Legt ein Teil der kambujanischen Rüstung in die Forschungsstation, um das Rezept zu erlernen.

Yamatai-Dämonenset (Yamatai Demon)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 169 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Seekers of the Dawn“

Set des zingaranischen Plünderers (Zingarian Mercenary)

© Funcom

Rüstungswert 169 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 4“

Schwere Rüstung

Set des Zar-Meisters (Adept of Zar Armor) / Set des Zar-Arkanisten (Arcanist of Zar)

Rüstungswert 400 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Store

Set des Aesir-Häuptlings (Aesir Chieftain)

Rüstungswert 400 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Shop

Champion-Set (Arena Champion)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1300 Ausdauer +15 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 40 Kälteresistenz 40 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in dem Heiligtum des Kriegsherren, in dem Raum mit dem Champion des Kriegsherren.

Argossanisches Phalanx-Set (Argossean Phalanx)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Architects of Argos“

Barachangauner-Set (Barachan Reiver)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Wissen als Rüstungsmacher

Barbaren-Set (Barbarian)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Gesundheit +60 Ausdauer +10 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Blood and Sand“

Set des schwarzen Drachens (Black Dragon)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Ausdauer +25 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Jewel of the West“

Set des schwarzen Ritters (Black Knight)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 451 Gesundheit +100 Stärke-Waffenschaden +12% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Teil der folgenden Sets in die Forschungsstation, um das Rezept zu lernen: Erlöste Legion

Rostiges Set

Champion-Set

Gottesbrecher-Set

Set der lautlosen Legion

Gekühltes Gottesbrecher-Set (Chilled Godbreaker)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1100 Ausdauer +5 Tragekapazität +15 Stärke-Waffenschaden +3% Beweglichkeits-Waffenschaden +3% Hitzeresistenz 50 Kälteresistenz 5 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in dem Heiligtum des Kriegsherren, in dem Raum mit dem Champion des Kriegsherren.

Cimmerisches Häuptlings-Set (Cimmerian Chieftain's)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 451 Erschütterungsschaden +5% Stärke-Waffenschaden +3% Beweglichkeits-Waffenschaden +3% Gefolge-Schaden +4% Gesundheit +100 Ausdauer +5 Tragekapazität +15 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Cimmerische Häuptlings-Rüstung“

Cimmerisches Krieger-Set (Cimmerian Warrior)

Rüstungswert 1000 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Über das Wissen „Epische Exilrüstungen“

Set des kristallinen Gesichts (Crystalline Visage)

Rüstungswert 400 Fundort Ingame-Store

Set des dunklen Templers (Dark Templar)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Drachenknochen-Set (Dragonbone)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1200 Gesundheit +80 Ausdauer +10 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 7 Kälteresistenz 8 Fundort Interagiert mit dem Grabstein in dem Krator.

Robustes schweres Set (Durable Heavy Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Aus dem Wissen „Robuste schwere Rüstung“. Legt dafür ein schweres Rüstungsteil in die Forschungsbank.

Frostriesen-Set (Frost Giant's Garb)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 451 Gesundheit +80 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Legt ein Teil der Stolz des Aesir-Sets in die Forschungsstation, um das Rezept zu lernen.

Gladiatoren-Set (Gladiator's)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Legt ein Teil des aquilonischen Sets in die Forschungsstation, um das Rezept zu lernen.

Gottesbrecher-Set (Godbreaker)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1320 Ausdauer +5 Tragekapazität +15 Stärke-Waffenschaden +3% Beweglichkeits-Waffenschaden +3% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 50 Fundort Interagiert mit einem Grabstein am Ende des Dungeons von dem Heiligtum des Kriegmachers, in der Kammer mit dem Champion des Kriegmachers.

Set des Golem-Gesichts (Golem Visage)

Rüstungswert 400 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of Sorcery – Chapter 3“

Wächter-Set (Guardian)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Debaucheries of Derketo“

Gurnakhi-Vandalenset (Gurnakhi Vandal)

© Funcom

Rüstungswert 400 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Shop

Schwere Rüstung (Heavy)

Rüstungswert 400 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Aus Wissen als Rüstungsmacher

Hyperboreanisches Sklaventreiber-Set (Hyperborean Slaver)

Rüstungswert 451 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Aus dem Wissen „Epische Exil-Objekte“

Hyrkanisches Plünderer-Set (Hyrkanian Raider)

Rüstungswert 600 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 10 Fundort Aus dem Wissen „Plünderer-Rüstungen“

Khitanisches kaiserliches Set (Khitan Imperial)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Tragekapazität +75 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „The Imperial East“

Nemedisches Offizier-Set (Nemedian Officer)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Gesundheit +100 Hitzeresistenz 12 Kälteresistenz 12 Fundort DLC „People of the Dragon“

Set des Wolfes (...of the Wolf)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 858 Hitzeresistenz 2 Kälteresistenz 2 Fundort Interagiert mit dem Grabstein am Ende von der Höhle der Wolfsbrüder bzw. Höhle der Wolfsmänner

Horrospektrum-Set (Panopoly of Terror Armor)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Ausdauer +50 Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Battle Pass „Age of War – Chapter 2“

Perfektionierte schwere Rüstung

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1100 Stärke-Waffenschaden +15% Beweglichkeits-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 10 Kälteresistenz 10 Fundort Unbekannt

Set des piktischen Kriegshäuptlings

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Stärke-Waffenschaden +15% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „The Savage Frontier“

Poitanisches Kavalier-Set

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 400 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort DLC „Riders of Hyboria“

Poitanisches Ritterset

© Funcom

Rüstungswert 400 Erschütterungsschaden +25% Gefolge-Schaden +20% Hitzeresistenz 5 Kälteresistenz 5 Fundort Ingame-Store

Stolz der lautlosen Legion-Set

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1100 Gesundheit +20 Ausdauer +5 Tragekapazität +15 Stärke-Waffenschaden +6% Hitzeresistenz 25 Kälteresistenz 2 Fundort Interagiert mit einem der Grabsteine in der Schwarzen Feste, in dem Raum mit der Geißel der Menschheit

Primitives Set

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1188 Gesundheit +40 Tragekapazität +60 Hitzeresistenz 4 Kälteresistenz 8 Fundort Insel von Siptah: Interagiert mit einem Buch in Dämmerholm.

Set der erlösten Legion

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1100 Stärke-Waffenschaden +12% Gesundheit +40 Kälteresistenz 30 Tragekapazität +30 Hitzeresistenz 30 Ausdauer +15 Fundort Ihr müsst das Wissen für „Stolz der Lautlosen Legion“ kennen. Danach könnt ihr an der Kampagne-Rüstungsmacherstation das Set der erlösten Legion craften.

Rostiges Set (Rusted)

© Funcom, Screenshot und Bearbeitung GIGA

Rüstungswert 1.000 Ausdauer +5 Tragekapazität +15 Stärke-Waffenschaden +3% Beweglichkeits-Waffenschaden +3% Hitzeresistenz 40 Kälteresistenz 40 Fundort Interagiert mit einem Grabstein in dem Heiligtum des Kriegsherren, in der Kammer des Champions des Kriegsherren.

Set des Sklavenvolk-Beschützers (Slaveforged Guardian)