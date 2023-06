Eine neue Simulation hat auf Steam gleich aus zwei Gründen Aufmerksamkeit erregt – einerseits konnte sich der Simulator City Driver zum Release über einen Platz in den Bestseller-Charts freuen, andererseits zeigen sich viele Fans von dem Spiel enttäuscht.

Mit City Driver erweitert Aerosoft GmbH seine Auswahl an modernen Simulatoren – unter anderem ist der Publisher für Spiele wie Omsi 2, Autobahn Police Simulator, SubwaySim Hamburg und Fernbus Coach Simulator bekannt. Allerdings setzt sich mit der am 5. Juni 2023 erschienenen Simulation ein deutlicher Negativtrend fort – zwar schaffen es so manche der Spiele in die Steam-Bestseller, doch die Bewertungen fallen nichts besonders begeistert aus.

City Driver: Neue Simulation ist Steam-Bestseller

In City Driver könnt ihr in ein Auto eurer Wahl einsteigen und durch die authentisch nachgebildete Innenstadt von München düsen – die Simulation setzt auf realistische Fahrzeugphysik und lässt euch diverse Optionen einstellen. So könnt ihr unter anderem bestimmen, ob die Straßenverkehrsordnung gelten und ob Kollisionen mit anderen Fahrzeugen möglich sein sollen. Auf diese Weise will euch die Simulation ein umfangreiches Fahrtraining bieten, bei dem ihr zusätzlich noch einige Missionen absolvieren könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu City Driver an:

City Driver: Official Trailer

Die Steam-Community ist offensichtlich an dem Simulator interessiert, doch die ersten 100 Bewertungen fallen größtenteils negativ aus. Spieler beschweren sich darüber, dass das Spiel nicht ausreichend optimiert sei und regelmäßig unter Rucklern leide. Außerdem ist die Map vielen Spielern für den Preis von 34,95 Euro auf Steam schlicht zu klein – Kritik, die in ähnlicher Form bereits bei anderen Games des Publishers geäußert wurde. Andererseits gibt es auch einige Gamer, die den Simulator loben. Vor allem die grafische Gestaltung sowie die Missionen werden als Pluspunkte gewertet.

CityDriver ViewApp

Steam-Charts: Neue Simulation knackt die Top 10

Trotz der suboptimalen Wertung fährt City Driver kurz nach dem Release auf Platz 4 der Steam-Charts vor. Damit lässt der Simulator unter anderem auch den namhaften Neueinsteiger Street Fighter 6 hinter sich. Für den Publisher Aerosoft GmbH ist dies innerhalb weniger Wochen bereits der zweite Bestseller auf Steam – erst vor Kurzem hat das Spiel SubwaySim Hamburg trotz ebenfalls kritischer Wertungen einen Steam-Charts-Erfolg gelandet.

