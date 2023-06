Starfield hat seine offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht. Nach dem Releasedatum haben Bethesda nun auch die minimalen und optimalen Anforderungen bekanntgegeben. Welche Systemvoraussetzungen ihr für das Weltraumabenteuer erfüllen müsst und warum ihr dafür zwingend eine SSD braucht, verraten wir euch in diesem Artikel.

Was euch im Weltraum-Epos erwartet, verrät der offizielle Gameplay-Trailer:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Nach bald 10 Jahren Entwicklung wird die große Welt von Starfield mit all ihren Planeten ab dem 6. September 2023 von euch erkundet werden können. Wenn ihr nicht an der Konsole, sondern am PC spielt, müsst ihr euch laut der Steam-Seite allerdings auf hohe Systemanforderungen einstellen:

Mindestanforderungen für Starfield

Um Starfield zu spielen, müsst ihr diese minimalen Anforderungen erfüllen:

Betriebssystem: Windows 10 ab Version 22H2 (10.0.19045)

Windows 10 ab Version 22H2 (10.0.19045) Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X (bei Amazon ansehen) oder Intel Core i7-6800K (bei Amazon ansehen)

AMD Ryzen 5 2600X (bei Amazon ansehen) oder Intel Core i7-6800K (bei Amazon ansehen) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM (bei Amazon ansehen)

16 GB RAM (bei Amazon ansehen) Grafik: AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 125 GB SSD

Eine SSD ist zwingend notwendig. Grund hierfür wird die große Welt sein, die auf einer HDD-Festplatte entsprechende Ladezeiten mit sich bringen würde.

Empfohlene Systemanforderungen für Starfield

Das sind die optimalen Voraussetzungen für Starfield:

Betriebssystem: Windows 10 oder 11 auf aktuellem Stand

Windows 10 oder 11 auf aktuellem Stand Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT (bei Alternate ansehen), NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT (bei Alternate ansehen), NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband

Breitband Speicherplatz: 125 GB SSD

Auch mit einem fähigeren System ist die SSD notwendig. Dafür könnt ihr allerdings davon ausgehen, dass sich sonstige Ladebildschirme in Grenzen halten werden. Die riesige Weltraumwelt und ihre Planeten werden sich wahrscheinlich nahtlos erkunden lassen. Im Gegensatz zur Xbox-Version werdet ihr auch nicht auf 30 FPS begrenzt.