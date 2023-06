PC-Spieler müssen sich bald nicht mehr alleine gruseln. Ein beliebtes kooperatives Horrorspiel macht den Sprung auf die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf Steam erfreut sich die Geisterjagd bereits seit Jahren großer Beliebtheit.

Horror-Hit erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S erwarten euch bald flackernde Lichter, Ouija Boards und Stimmen aus der Dunkelheit. Entwickler Kinetic Games kündigt an, dass Phasmophobia im August 2023 auch für die Konsolen erscheinen soll. Das kooperative Psycho-Horrorspiel soll zunächst im Early Access erscheinen. Besonders tapfere Spieler können auch mit der PlayStation VR 2 spielen.

In Phasmophobia schlüpft ihr in die Rolle von Geisterdetektiven. Mit bis zu drei weiteren Spielern besucht ihr dann gruselige Orte wie ein verlassenes Gefängnis, eine alte Jagdhütte oder eine Schule, in denen Spukaktivitäten gemeldet wurden. Eure Aufgabe ist es, den Geist mit diversen Gerätschaften ausfindig zu machen und anhand seiner Eigenschaften zu identifizieren. Den Dämon auszutreiben steht dann aber nicht mehr in der Jobbeschreibung.

Wenn ihr nicht vorsichtig seid, können die Ermittlungen allerdings trotzdem mit eurem eigenen Ableben enden. Der Geist hört eure Teambesprechungen ebenfalls und mag es gar nicht, wenn ihr beispielsweise seinen Namen laut aussprecht.

Schaut euch hier den Trailer für die Konsolenversion von Phasmophobia an:

Phasmophobia: Trailer für PS5 und Xbox Series X|S

Phasmophobia ist auf Steam bereits sehr beliebt

Auf Steam befindet sich Phasmophobia bereits seit mehr als zwei Jahren im Early Access. Seit dem ursprünglichen Release wurden neue Karten, Geisterarten und Werkzeuge hinzugefügt. Bei den Spielern kommt das Horror-Game dabei außerordentlich gut an. Aktuell geben 96 Prozent der mehr als 450.000 Nutzerrezensionen dem Horrorspiel einen Daumen nach oben.

Viele Fans schreiben auf Steam, dass Phasmophobia vor allem im Koop mit Freunden Spaß macht. Im August will Kinetic Games dann auch Cross-Play unterstützen, damit Spieler mit PC, PS5 und Xbox Series X zusammen Teams bilden können.