Der kostenlose Multiplayer-Shooter xDefiant hat große Pläne für die Zukunft. Im Rahmen des Summer Games Fest 2023 haben die zuständigen Entwickler viele neue Infos verraten und die Roadmap für die kommenden 12 Monate vorgestellt. Wir fassen euch alle Informationen zusammen.

Open Beta und Roadmap für Shooter-Hoffnung xDefiant

Die Closed Beta von xDefiant war ein gewaltiger Erfolg für Publisher Ubisoft. Mehr als eine Million Spieler wollten wissen, ob der neue Shooter das Zeug dazu hat Genre-Gigant Call of Duty die Stirn zu bieten. Im Zuge des Summer Games Fest wurde nun eine Open Beta angekündigt, die zwischen dem 21. und 23. Juni 2023 stattfinden wird:

Darüber hinaus wurde der Release-Zeitraum näher eingegrenzt. Demnach wird xDefiant in diesem Sommer offiziell veröffentlicht. Zum Start erwarten euch 14 Maps, 5 Fraktionen und 24 Waffen. Damit aber noch nicht genug, denn Ubisoft hat parallel auch eine Roadmap für die darauffolgenden 12 Monate vorgestellt:

Die offizielle Roadmap für xDefiant. (Bildquelle: Ubisoft)

Shooter-Fans können sich also alle drei Monate auf drei neue Waffen, drei neue Maps und umfangreiche Battle Pässe freuen. Darüber hinaus wird es neue Modi und zahlreiche Updates geben, damit xDefiant niemals langweilig wird.

Die Entwickler arbeiten übrigens weiterhin an einer Last-Gen-Version für die PlayStation 4 und die Xbox One (Quelle: Twitter). Wann diese Version erscheinen wird, ist aber derzeit noch unklar. An der Open Beta können also nur PS5-, Xbox Series X|S- oder PC-Spieler teilnehmen.

xDefiant ist super, hat aber eine große Schwäche

Obwohl xDefiant insgesamt seht gut ankommt, haben wir im April einige Bedenken bezüglich des Helden-Systems geäußert. Unserer Ansicht nach sind die Fähigkeiten mancher Helden viel zu stark und stören somit das Gleichgewicht. Mehr dazu in diesem Artikel:

