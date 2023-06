Ubisoft hat ein 8-minütiges Video zu Assassin's Creed Mirage veröffentlicht, das einen ausführlichen Einblick in das Gameplay bietet und bei den Fans sehr beliebt ist.

Assassin's Creed Mirage: Erwartungen der Fans erfüllt

Assassin's Creed Mirage erfüllt die Erwartungen der Fans und scheint genau den richtigen Ton getroffen zu haben. Obwohl das Spiel einige praktische Neuerungen bietet, lässt der veröffentlichte Gameplay-Blick keinen Zweifel daran, dass die Serie zu ihren Wurzeln zurückkehrt.

Der Creative Director Stéphane Boudon selbst bezeichnete Mirage kürzlich als „Liebesbrief an die Ursprünge der Serie“ und dies zeigt sich unter anderem in einem optionalen blaugrauen Filter, der das Spiel wie früher aussehen lässt. Außerdem scheint das Spiel, ähnlich wie frühere Teile der Reihe, den Schwerpunkt auf Stealth-Elemente zu legen, im Gegensatz zu den großen Open-World-Titeln wie Odyssey und Valhalla.

Dies kommt bei den Fans sehr gut an, wie aus einigen Kommentaren hervorgeht:

Das ist genau das, was ein Assassin's-Creed-Spiel sein sollte. Das Gameplay ist beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen, sagt der YouTube-Nutzer Irfan Haque. Auch der YouTube-Nutzer TomboyRaider101 spricht vielen Fans, insbesondere den langjährigen Spielern, aus der Seele: Es sieht aus wie eine überarbeitete Version des allerersten AC! Es vermittelt ein sehr nostalgisches Gefühl.

Assassin’s Creed Mirage: Gameplay-Überblick

Der Gameplay-Trailer überzeugt nicht nur die Fans, sondern weckt auch bei unserem Redakteur Robert nach langer Zeit wieder die Lust auf Assassin's Creed:

Story-Trailer verrät mehr zu Assassin's Creed Mirage

Zusätzlich zum Gameplay-Video hat Ubisoft einen Story-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in Assassin's Creed Mirage gibt.

In dem Spiel schlüpft man in die Rolle von Basim, einem gerissenen Straßendieb mit Visionen, der nach Antworten sucht. Nach einem Akt tödlicher Vergeltung flieht Basim aus Bagdad und schließt sich einer uralten Organisation „den Verborgenen“ an. Mit eurer Hilfe muss er seine einzigartigen Fähigkeiten verfeinern.

Macht euch selbst einen Eindruck von der Geschichte:

Assassin’s Creed Mirage: Story-Trailer

Assassin's Creed Mirage wird voraussichtlich am 12. Oktober 2023 veröffentlicht.

