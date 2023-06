Seit der Ankündigung im Jahr 2017 warten Videospiel- und Filmfans gespannt auf den ersten richtigen Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora. Nun hat Ubisoft das neue Open-World-Spiel offiziell vorgestellt. Wir zeigen euch die Trailer und verraten euch alle Details.

So schön sieht das neue Avatar-Spiel von Ubisoft aus

Die beiden Avatar-Filme von Regisseur James Cameron gehören zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Auf den Konsolen ist die Marke aber bisher kaum vertreten. Das soll sich mit Avatar: Frontiers of Pandora in diesem Jahr ändern. Das neue Open-World-Spiel von Ubisoft (Assassin's Creed) erscheint aller Voraussicht nach am 7. Dezember 2023.

Hier könnt ihr den ersten Trailer bestaunen:

Avatar: Frontiers of Pandora – Offizieller Weltpremiere-Trailer

Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines entführten N'avi, dem beigebracht wird, gegen die eigenen Leute zu kämpfen. Innerhalb der Story kommt es dann schließlich zu einem Zeitsprung von 15 Jahren. Mehr hat Ubisoft aber noch nicht verraten.

Neben dem oben verlinkten Story-Trailer, hat Ubisoft aber auch ein längeres Video veröffentlicht, dass die Spielwelt, die beiden Fraktionen und das generelle Gameplay zeigt. Darunter sind klassische Feuergefechte, Flugpassagen und der Skilltree zu sehen.

Avatar: Frontiers of Pandora - Official Game Overview Trailer

Ist Avatar: Frontiers of Pandora nur ein weiteres Far Cry?

In den Kommentaren auf YouTube bewundern die Spieler vor allem die hübsche Grafik. Allerdings werden auch die Ähnlichkeiten zu der Far-Cry-Reihe heiß diskutiert. Ist Avatar: Frontiers of Pandora nur ein aufwendiger Skin für ein Far-Cry-Spiel? Das muss sich noch zeigen.

Ubisoft ist jedenfalls berühmt-berüchtigt dafür eine erfolgreiche Formel immer wieder zu benutzen. Insgesamt kommt die Präsentation und das bisher gezeigte Material aber sehr gut bei der Community an.

Avatar: Frontiers of Pandora wird übrigens einen Koop-Modus für zwei Spieler bieten. Auch dieses Feature erinnert an Far Cry.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.