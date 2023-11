Tablet-Schlappe: Samsung lässt große Chance verstreichen

89 Minute, Pfiff und plötzlich Elfmeter: Wer dann verschießt, wird sich noch lange an die vergebene Chance zurückerinnern. Ganz so dramatisch ist es bei Samsung zwar nicht – trotzdem konnte der Elektronikkonzern eine wohl einmalige Gelegenheit nicht nutzen, um die Tablet-Vorherrschaft des iPads aufzubrechen.

Kein neues Pro, Mini oder Air: 2023 wird als Jahr der großen iPad-Dürre in Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Kult-Tablets hat Apple kein neues iPad in den Handel gebracht. Der vielleicht härteste Apple-Konkurrent konnte die einmalige Chance aber nicht nutzen: Samsung.

Samsungs Tablet-Marktanteil schrumpft

Im dritten Quartal 2023 steht bei Samsung ein Minus von 17,1 Prozent (Quelle: IDC). Insgesamt konnten die Südkoreaner 7,2 Millionen Galaxy Tabs unter die Leute bringen. Das reichte für einen Marktanteil von 18 Prozent (Vorjahr: 18,6 Prozent).

Zwar musste auch Apple Federn lassen. Doch das Minus in Höhe von 15,1 Prozent fällt noch vergleichsweise klein aus angesichts der Tatsache, dass es 2023 kein einziges neues iPad aus Cupertino gab. Apples Marktanteil lag im dritten Quartal bei 37,5 Prozent.

Umso bemerkenswerter ist die vergebene Chance von Samsung: Mit dem Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus und Tab S9 Ultra hat der Hersteller dieses Jahr gleich drei neue Tablets an den Start gebracht. Trotzdem hat es nicht gereicht, dem großen Konkurrenten Apple nennenswert Marktanteile abzuknöpfen. Im Vorjahreszeitraum bezifferte sich Samsungs Marktanteil bei 18,6 Prozent, Apples bei 37,9 Prozent.

Bringt das Galaxy Tab S9 FE die Wende?

Immerhin gibt es für Samsung aber noch einen Lichtblick: das Weihnachtsgeschäft. Denn mit dem Galaxy Tab S9 FE und FE+ hat Samsung jüngst ein zwei neue Tablets (Video oben) präsentiert, die High-End-Ausstattung zu einem attraktiven Preis bieten. In Anbetracht mangelnder neuer iPads könnten das Galaxy Tab S9 FE oder FE+ unter vielen Weihnachtsbäumen zu finden sein. Die Marktzahlen zum vierten Quartal 2023 werden zeigen, ob sich diese Hoffnung für Samsung erfüllt.

