Teurer als erwartet: Otto enthüllt Preise für Samsung Galaxy A55 und A35

Samsung wird am 11. März die neuen A-Klasse-Smartphones offiziell vorstellen. Vorab sind bereits viele Gerüchte und Leaks durchgesickert, die im Grunde alles verraten. Doch manchmal stimmen die Spekulationen auch einfach nicht. Genau das scheint wohl beim zuvor aufgetauchten Preis des Galaxy A55 der Fall gewesen zu sein. Das neue Samsung-Handy wird laut dem deutschen Händler Otto zwar günstiger, aber nicht so viel, wie vorher spekuliert wurde.

Samsung Electronics Facts

Otto leakt Preise für Samsung Galaxy A55 und A35

Zu den neuen Galaxy-A-Smartphones sind bereits unzählige Informationen durchgesickert. Zuletzt offiziell aussehende Bilder mit dem neuen Design und der Preis des Galaxy A55. Angeblich sollte das Handy mit 449 Euro deutlich weniger kosten als das Galaxy A54 zum Marktstart, das für 489 Euro startete. Nun schafft der deutsche Händler Otto Klarheit.

Anzeige

Folgende Preise wurden laut fonearena auf Produktseiten von Otto veröffentlicht:

Samsung Galaxy A55 für 479 Euro

Samsung Galaxy A35 für 379 Euro

Anzeige

Zum Vergleich die Preise der Vorgänger:

Samsung Galaxy A54 für 489 Euro

Samsung Galaxy A34 für 389 Euro

Das sind die Preise für die 128-GB-Versionen. Tatsächlich konnte ich selbst noch einen Screenshot von der Produktseite des Samsung Galaxy A35 bei Otto machen, bevor diese wieder gelöscht wurden:

Otto hat den Preis für das Samsung Galaxy A35 vorab enthüllt. (Bildquelle: GIGA)

Vom Samsung Galaxy A55 konnte ich keinen Screenshot machen. Interessant beim Galaxy A35 ist die Version in Flieder, die einen leichten Farbverlauf besitzt. Auch die Version im hellen Grün sieht ganz schick aus. Wenn ihr es nicht so bunt mögt, dann habt ihr mit Schwarz und Weiß weiterhin klassische Farben zur Wahl. Otto sagt, dass die Smartphones in drei Wochen lieberbar sind. Die neuen A-Klasse-Smartphones erscheinen also wohl relativ zügig nach der Ankündigung.

Anzeige

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy A54 vor:

Samsung Galaxy A54 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Spätestens am 11. März 2024 wird sich zeigen, ob die Preise für die neuen A-Klasse-Smartphones gerechtfertigt sind. Wenn ihr nicht warten wollt, bekommt ihr das Galaxy A54 schon viel günstiger:

Samsung Galaxy A54 5G mit 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 06:44 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.