Xperia-Handys vor dem Aus? Sony will größten Smartphone-Markt der Welt verlassen

Sony spielt auf dem Smartphone-Markt keine große Rolle mehr. Das japanische Unternehmen feiert mit der PlayStation 5 zwar gigantische Erfolge, kann mit seinen Handys aber nur wenige Menschen begeistern. Es gab in den letzten Jahren schon viele Gerüchte um ein Ende der Xperia-Handys. Bisher haben sich diese nie bewahrheitet. Nun gibt es Spekulationen um den Ausstieg auf dem größten Smartphone-Markt der Welt.

Sony soll chinesischen Smartphone-Markt verlassen

Auch wenn die Xperia-Handys an sich fast niemanden mehr überzeugen und kaum mehr gekauft werden, interessiert viele Menschen doch das Schicksal des Herstellers. Immerhin kennt man Sony von vielen erfolgreichen Produkten. Früher waren das auch Smartphones. Mittlerweile spielen Xperia-Geräte aber keine Rolle mehr und so hieß es in der Vergangenheit oft, dass sich Sony vom Markt verabschiedet. Doch dazu kam es nicht. Nun behaupten chinesische Medien, dass Sony China verlassen könnte (Quelle: Gizmochina).

Demnach soll Sony sein nächstes Flaggschiff-Smartphone nicht mehr in China auf den Markt bringen und könnte die Handy-Sparte mit der Zeit komplett einstellen. Als Grund werden die geringen Marktanteile genannt, die Sony bisher erreichen konnte. China ist zwar der größte Smartphone-Markt der Welt, dort ist die Konkurrenz aber auch besonders groß. Chinesische Unternehmen und Apple dominieren. Selbst Samsung kann keine Marktmacht erreichen. Sony taucht schon seit langer Zeit nicht mehr in den Top 5 auf.

Sony macht einfach immer weiter

Immer wenn es hieß, dass Sony den Smartphone-Markt verlassen würde, hat das japanische Unternehmen nach einiger Zeit wieder ein neues Handy vorgestellt. Wir würden also nicht darauf setzen, dass es bald keine Xperia-Handys mehr gibt. Sony hatte nämlich schon öfter gesagt, dass die Technologien in Smartphones auch wichtig für andere Produkte sind und diese davon profitieren. Das Jahr 2024 wird zeigen, ob es neue Xperia-Handys geben wird und wo diese erscheinen.

