Samsung Galaxy S25: Warten auf den Nachfolger des Galaxy S24 wird sich lohnen

Samsung hat dem Galaxy S24 und S24 Plus zwar an vielen Stellen Upgrades verpasst, doch in einem Bereich blieb fast alles unverändert. Wenn ihr gerne Fotos macht und Videos aufnehmt, dann könnte sich das warten auf das Galaxy S25 und S25 Plus lohnen. Im kommenden Jahr soll es nämlich einen wichtigen Wechsel beim Lieferanten der Kameramodule geben.

Samsung Galaxy S25 (Plus) mit Sony-Kameras erwartet

Samsung verbaut in den neuen Galaxy-S24-Smartphones weiterhin Kamerasensoren, die aus den Vorgängern bekannt und mittlerweile schon etwas älter sind. Die ISOCELL-Sensoren von Samsung mit einer Auflösung von 50 MP erzeugen zwar anständige Fotos, doch mit neuen Sensoren könnte mehr herausgeholt werden. Laut neuesten Informationen könnte Samsung für das Galaxy S25 und S25 Plus mit Sony zusammenarbeiten. Angeblich will Sony dafür einen Teil der Produktion von Japan nach Korea verlagern:

Das hätte gleich mehrere Vorteile:

Samsung könnte auf Kamerasensoren zugreifen, die zu den besten der Welt gehören. Apple ist mit seinen iPhones ebenfalls Kunde bei Sony und mit denen konkurrieren die Galaxy-S-Smartphones am Ende.

Sony hätte einen riesigen Abnehmer für seine Kamerasensoren und damit ein deutlich größeres Auftragsvolumen.

Am Ende würden auch die Kundinnen und Kunden profitieren, denn im Galaxy S25 und S25 Plus würde ein hochmoderner Kamerasensor von Sony arbeiten.

Im Video könnt ihr euch unseren Test zum Samsung Galaxy S24 anschauen:

Klein UND gut? Samsung Galaxy S24 Test

auf YouTube

Samsung Galaxy S25: Warten könnte sich lohnen

Das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus könnte für Samsung in mehreren Punkten wieder ein größerer Schritt sein. Es könnten nicht nur Sony-Kamerasensoren zum Einsatz kommen, sondern es wird mit einem komplett neuen Exynos-Chip sowie einem stärker überarbeiteten Design gerechnet. Das Galaxy S24 hat sich im Vergleich zum Galaxy S23 minimal verändert – aber auch nicht wirklich viel. Wenn ihr das Galaxy S24 also nicht unbedingt haben wollt, könnte sich das Warten auf nächstes Jahr durchaus lohnen. In den kommenden Monaten dürften noch viele weitere Details auftauchen.

