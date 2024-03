iPhone 16: Apple greift zu einem genialen Trick

Bereits im Herbst will Apple neue Smartphones vorstellen. Beim iPhone 16 greift der Hersteller womöglich zu einem Trick, um die Handys ein ganzes Stück ansehnlicher zu machen. Sie werden nämlich wieder dünner. Aber nicht dort, wo ihr vielleicht jetzt denkt.

Der Schlankheitswahn begleitet Apple-Produkte seit vielen Jahren. Auch das iPhone 16 soll wieder etwas an Dicke verlieren. Apples Diät greift allerdings nicht beim eigentlichen Gehäuse, sondern an den Bildschirmrändern. Die sollen nämlich nochmals dünner ausfallen, so ein aktueller Bericht aus Korea (Quelle: Sisa Journal).

iPhone 16: Dünnere Displayränder mit Apples BRS-Trick

Um dies zu erreichen, muss Apple zu einem Trick beziehungsweise zu einer neuen Technik greifen. Zum Einsatz kommt die sogenannte BRS-Technologie. BRS steht für Border Reduction Structure, was man frei übersetzen könnte mit Aufbau zur Reduzierung der Ränder. Bei der wird die interne Kupferverkabelung am Ende in ein kompakteres Bündel aufgerollt, um so den Rahmen am unteren Rand des Displays zu minimieren.

Dem Bericht nach habe Apple bereits früher versucht, den Trick anzuwenden, scheiterte aber aufgrund von Hitzeproblemen. Die sind mittlerweile unter Kontrolle, da Verbesserungen bei der Wärmeableitung erzielt wurden.

Bereits beim iPhone 15 konnte Apple die Display-Ränder sichtlich reduzieren:

Erwähnenswert: Bereits beim iPhone 15 konnte Apple die Bildschirmränder von 2,2 Millimeter beim iPhone 14 auf nur 1,5 Millimeter beim aktuellen Modell reduzieren. Dies gelang mittels des Low-Injection-Pressure-Overmolding-Verfahrens (LIPO). Beim iPhone 16 werden die Ränder also nochmals dünner ausfallen und kleiner als 1,5 mm sein. Dies gilt übrigens für alle Modelle des iPhone 16, egal ob „Pro“ oder nicht.

Pro-Varianten erhalten größere Bildschirme

Allerdings sollen nur das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max in diesem Jahr neben dünneren Rändern auch gleich größere Displays erhalten. Die Gerüchteküche verrät Größen von 6,27 und 6,85 Zoll. Apple wird diese wohl kurzerhand als 6,3 und 6,9 Zoll vermarkten. Aktuell zum Einsatz kommen Displays in den Größen von 6,1 und 6,7 Zoll. Allein mit der BRS-Technologie kann dies aber nicht erzielt werden, daher legen auch die Gehäuse der Pro-Varianten etwas zu.

Die beiden regulären Modelle des iPhone 16 müssen hingegen verzichten. Erst beim iPhone 17 und iPhone 17 Plus sollen im kommenden Jahr dann auch die Bildschirme äquivalent zum iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wachsen.