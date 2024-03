Aldi verkauft heute ein Smartphone-Zubehör, das ihr dabei haben solltet

Smartphones, Tablets und andere mobile Gadgets mit Akkus haben eine begrenzte Laufzeit. Meist ist der Akku viel schneller leer, als man es in dem Moment erwartet hat. Glück hat derjenige, der eine Powerbank dabei hat und das Gerät wieder aufladen kann. Genau so ein Gadget bietet Aldi Nord ab dem 21. März an. Es handelt sich sogar um eine besondere Version mit Solarpanel. Aldi Süd zieht am 27. März nach.

Aldi verkauft Solar-Powerbank für 14,99 Euro

Wenn ihr viel unterwegs seid und der Akku eures Handys oft zu früh schlapp macht, dann solltet ihr eine Powerbank besitzen. Mit dieser könnt ihr euer Smartphone unterwegs ganz einfach aufladen – teilweise sogar mehrfach. Bei Aldi Nord könnt ihr ab dem 21. März die Solar-Powerbank von LogiLink für nur 14,99 Euro bekommen (bei Aldi Nord anschauen). Bei Aldi Süd gibt es die gleiche Powerbank ab dem 27. März im Angebot. Es handelt sich dabei um ein lokales Angebot, das nur in den Märkten gilt. Die Powerbank findet ihr im Markt mit weiterem Zubehör in einem speziellen Aufsteller.

Andere Händler verlangen für die gleiche Powerbank deutlich mehr:

LogiLink Solar-Powerbank mit 8.000 mAh Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2024 04:29 Uhr

Wie die Bezeichnung schon verrät, handelt es sich um eine Powerbank, die über ein Solarmodul verfügt, mit dem ihr den 8.000-mAh-Akku unterwegs auch direkt in der Sonne aufladen könnt. Besonders dann, wenn ihr die Powerbank nicht nutzt, könnt ihr sie einfach in der Sonne liegen lassen und so den Akku langsam wieder aufladen. Praktisch ist das beispielsweise beim Camping oder im Urlaub. Doch auch im eigenen Garten kann sich das Laden lohnen.

Es stehen insgesamt drei Anschlüsse zur Verfügung. Zwei Mal USB A und einmal USB C. Zudem ist eine Taschenlampe integriert, mit der ihr für Licht sorgen könnt. Das robuste Design ist für den Einsatz im Freien vorgesehen. Neben der Version in Grün könnt ihr auch eine Ausführung in Orange kaufen. Alternativen bei Amazon besitzen deutlich größere Energiespeicher und kosten kaum mehr:

Solar-Powerbank mit 27.000 mAh Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2024 04:50 Uhr

