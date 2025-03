Wer mit Harry Potter aufgewachsen ist, wird diesen Ort in Google Maps sofort erkennen

Dieser Ort lässt viele Fans der „Harry Potter“-Welt vermutlich direkt wütend werden. Auf Google Maps könnt ihr einen genaueren Blick darauf werfen. Wer fühlt sich auch zurückversetzt in Kindheitstage?

Das Zuhause der Dursleys – macht lieber einen großen Bogen darum!

Dudley, Vernon und Petunia – die unangenehmen letzten Verwandten von Harry Potter – extrem unliebsam und doch die einzige Familie von Harry. Sie wohnen im Ligusterweg Nummer 4, Little Whinging. Gezwungenermaßen müssen die Dursleys Harry aufnehmen, wohl wissend, dass er ein Zauberer ist.

Doch sie versuchen alles, um diese Tatsache zu vertuschen und Harry das Leben zur Hölle zu machen. Er wohnt unter der Treppe in einem alten Wandschrank und wird behandelt wie ein Hauself, während die Dursleys alles daransetzen, einen ganz normalen Eindruck zu machen.

Das neue Auto, der Rasen, die Fassade – alles ist wichtig, bloß nicht Harry. So kennen wir das Zuhause der Familie Dursley, ein ganz normales Reihenhaus, von außen top gepflegt, mit einem blitzeblanken Auto in der Einfahrt. Bloß nicht aus der Reihe fallen, ansonsten reden noch die Nachbarn!

So wächst Harry zehn Jahre lang auf, bis er erfährt, dass er ein Zauberer ist und nach Hogwarts kommt. Er muss jedoch im Laufe der „Harry Potter“-Filme in den Sommerferien öfter in den Ligusterweg Nummer Vier zurück.

Mit Google-Maps in die Zaubererwelt – der Ligusterweg Nummer 4

Wer neugierig genug ist und keine Angst vor der Spießigkeit der Dursleys hat, kann jetzt über Google Maps einen Blick auf den Ort werfen, in dem Harry aufwächst. In Wirklichkeit befindet es sich in Bracknell/Berkshire, in der Nähe von London. Eine Ausflugsidee für Fans wäre ein Trip in die Warner Bros. Studios zu den Filmkulissen von „Harry Potter“ mit anschließendem Ausflug hierhin.

Das Haus der Dursleys auf Google-Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

