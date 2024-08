Huawei hat Deutschland nicht vergessen: Neues Software-Update macht Handys viel besser

Huawei fokussiert sich zwar aktuell stark auf China, will internationale Nutzerinnen und Nutzer aber nicht hängenlassen. Für das Huawei P60 Pro und Mate 50 Pro wurde ein großes Software-Update veröffentlicht. Dieses Mal nicht für HarmonyOS, sondern für EMUI, das hierzulande auf den Geräten läuft. Damit sollen die Handys deutlich besser werden.

Huawei verteilt Software-Update für EMUI

Wenn ihr euch ein P60 Pro oder Mate 50 Pro gekauft habt, dann gibt es gute Nachrichten für euch. Huawei hat für die ehemaligen Top-Smartphones ein großes Software-Update veröffentlicht. Im Fokus liegt dabei die Sicherheit der Geräte, denn es wird direkt der Patch vom Juli 2024 installiert. Da damit einige kritische Sicherheitslücken geschlossen werden, solltet ihr das Update direkt installieren, wenn es euch angeboten wird (Quelle: HuaweiCentral).



Noch interessanter dürften die weiteren Änderungen mit dem großen Software-Update für EMUI sein:

Das Display und Erscheinungsbild wurden verbessert

Verbesserte Systemstabilität in bestimmten Szenarien

Anzeige

Durch die Änderungen sollen sich die Handys insgesamt intuitiver bedienen lassen. Außerdem sollen Apps und das System stabiler laufen. Mit 449 MB ist das Update auch nicht gerade klein. Vermutlich verstecken sich noch mehr Verbesserungen darin.

Anzeige

Huawei-Update rollt aus

Zuerst wurde das große Software-Update für die Huawei-Handys in der Türkei veröffentlicht. Die Quelle geht davon aus, dass die neue Version in den kommenden Tagen und Wochen in weiteren Ländern verteilt wird. Wichtig ist erst einmal, dass das EMUI-Update überhaupt gestartet ist und Huawei Länder außerhalb Chinas nicht vergessen hat. In Deutschland dürfte die neue Version auch verteilt werden. Hierzulande wurden die Geräte ebenfalls verkauft und dürften von den Neuerungen profitieren.

Huawei P60 Pro Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.