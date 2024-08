Huawei hat ein Smartphone gebaut, von dem Samsung bisher nur träumt

Huawei soll noch in diesem Jahr ein komplett neues Falt-Smartphone auf den Markt bringen. Dieses soll sich gleich an zwei Stellen knicken lassen. Erstmals wurde der Huawei-Chef genau mit diesem Gerät gesichtet. Samsung soll ein ähnliches Smartphone entwickeln.

Smartphone-Chef von Huawei mit neuem Falt-Handy erwischt

Anfang Juli 2024 haben wir darüber berichtet, dass Huawei noch im Laufe des Jahres ein neues Falt-Handy auf den Markt bringen soll. Dieses soll sich nicht wie bisher üblich an einer, sondern an zwei Stellen falten lassen. Dass so ein Gerät wirklich existiert und kurz vor der Vorstellung steht, wird durch den Smartphone-Chef von Huawei bestätigt. Richard Yu wurde nämlich damit abgelichtet.

Anzeige

Der Smartphone-Chef von Huawei wurde mit einem neuen Falt-Smartphone gesichtet. (© Weibo)

Auf dem Bild ist deutlich ein sehr großer Bildschirm zu sehen, der zwei Knickstellen besitzt (Quelle: Weibo). So lässt sich das Gerät doppelt zusammenfalten und wieder in ein Smartphone in normaler Größe verwandeln. Wie genau der Falt-Mechanismus funktioniert, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass das neue Falt-Handy sehr groß wirkt. Die spekulierten 10 Zoll könnten also passen.

Anzeige

Huawei macht Smartphone zum Tablet

Der Traum von einem Smartphone, das durch Aufklappen zu einem Tablet wirkt, rückt damit in greifbare Nähe. Die Entwicklung des Produkts muss schon so weit fortgeschritten sein, dass Richard Yu es einfach so nutzen kann. Auf dem Display erkennt man leicht das geteilte Menü. HarmonyOS dürfte darauf als Mischung aus Smartphone- und Tablet-Betriebssystem laufen. Ein wirklich einzigartiges Gerät, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Samsung träumt auch davon, wie ihr im nachfolgenden Video sehen könnt:

Samsung: Neue Produkte mit OLED-Displays

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.