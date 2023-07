Samsung hat viele Smartphones zu versorgen, wenn es um Software-Updates geht. Vermutlich auch deswegen will das südkoreanische Unternehmen so früh wie möglich mit der Verteilung des riesigen Updates auf Android 14 beginnen. Schon jetzt wurde das Top-Modell damit gesichtet.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S23 Ultra mit Android 14 aufgetaucht

Google arbeitet aktuell fleißig an der Fertigstellung von Android 14. Erwartet wird der finale Release in einigen Wochen, sodass danach alle Hersteller ebenfalls ein Update auf Android 14 verteilen können. Damit das bei Samsung schnell funktioniert, arbeitet das Unternehmen bereits mit den verfügbaren Testversionen, um die eigene „One UI 6.0“-Oberfläche daran anpassen zu können. Jetzt wurde ein erstes Smartphone mit der neuen Software gesichtet.

Im Geekbench-Benchmark ist das Samsung Galaxy S23 Ultra bereits mit Android 14 aufgetaucht. Entsprechend muss Samsung die Software schon in so einem Status fertig haben, sodass bereits jetzt Leistungstests durchgeführt werden. Das passt zu den Informationen vor einiger Zeit, wo bekannt wurde, dass Samsung den Beta-Test von Android 14 und One UI 6.0 für die Galaxy-S23-Smartphones bereits in der dritten Juliwoche starten möchte.

Der Benchmark an sich enthüllt keine neuen Informationen zu Android 14 oder One UI 6.0. Hier hat einfach irgendwer einen Benchmark gestartet, der bereits Zugriff auf die neue Software hat. Die Leistung an sich ist dabei nicht berauschend. Das dürfte aber mit Sicherheit an der noch nicht finalen Software liegen.

In der Zwischenzeit solltet ihr euer Samsung-Handy optimieren:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Android 14 schon im September?

Samsung ist mit der Entwicklung von Android 14 und One UI 6.0 sehr früh dran. Im vergangenen Jahr haben die Galaxy-S22-Smartphones das Update auf Android 13 und One UI 5.0 im Oktober erhalten. Dieses Jahr könnten die ersten Galaxy-S23-Smartphones die neue Android-14-Version mit One UI 6.0 schon im September bekommen. Mit der fünfjährigen Update-Garantie werden dann auch viele Smartphones folgen.