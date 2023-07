Im zukunftsträchtigen Feld der Falt-Handys hatte Samsung bislang keinen nennenswerten Wettbewerb zu fürchten. Spätestens seit dem Marktstart des Pixel Fold ist das aber anders. Wie sehr Konkurrenz das Geschäft belebt, beweist jetzt ein Bild des kommenden Galaxy Z Fold 5.

Wer hierzulande ein Falt-Handy kaufen will, kommt an Samsung kaum vorbei. Die Südkoreaner haben ein Quasi-Monopol. 2023 hat sich das Blatt aber gewendet: Honor, Motorola und zuletzt Google fordern die Samsung-Vorherrschaft bei Foldabels heraus. Die neue Konkurrenz trägt beim Branchenführer bereits Wirkung.

Samsung Galaxy Z Fold 5 lässt sich ohne Lücke schließen

Beim Galaxy Z Fold 5 gibt es keine Lücke mehr. (Bildquelle: Twitter/Ahmed Qwaider

Denn das Galaxy Z Fold 5 behebt einen großen Nachteil des Vorgängers: die Lücke. Im Gegensatz zu allen vorherigen Fold-Generationen lässt sich die fünfte Fold-Auflage lückenlos schließen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen neue Bilder vom faltbaren Smartphone (oben).

Möglich macht das lückenlose Schließen wohl ein neues Scharnier im Galaxy Z Fold 5, das einem Wassertropfen nachempfunden ist (via: SamMobile). Konkurrenzmodelle von Honor, Xiaomi oder Google lassen sich bereits ohne Lücke schließen bzw. nahezu lückenlos. Beim neuen Pixel Fold bleibt zum Beispiel eine minimale Lücke bestehen.

Ein lückenloser Schließmechanismus dürfte auch der Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit von Falt-Handys zugutekommen. Eine Lücke ist immer auch ein potenzielles Einfallstor, um das empfindliche Falt-Display zu beschädigen. Dass Samsung an einem neuen Scharnier für das Galaxy Z Fold 5 arbeitet, war in den letzten Wochen bereits spekuliert worden.

Gleiches Bildverhältnis beim Außen- und Innendisplay

Am Bildverhältnis der Außen- und Innendisplays soll sich letzten Gerüchten aber nichts ändern. Auch das Galaxy Z Fold 5 wird also ein in die Länge gezogenes Cover-Display besitzen, das eher einer Fernbedienung denn einem klassischen Smartphone ähnelt.