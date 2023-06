Über den Spotify-Login könnt ihr Änderungen an eurem Konto vornehmen oder den Musik-Streamingdienst direkt im Browser nutzen. Hier erfahrt ihr, wo ihr euch einloggt und was ihr machen könnt, wenn der Spotify-Login nicht funktioniert.

Bei Spotify einloggen

Öffnet die Seite von Spotify in einem neuen Tab. Klickt oben rechts auf den Button „Anmelden“. Je nachdem, wie ihr euer Konto angelegt habt, habt ihr jetzt die folgenden 4 Optionen: „Weiter mit Google“ , um euch mit eurem Google-Account anzumelden.

, um euch mit eurem Google-Account anzumelden. „Weiter mit Facebook“ , um euch mit eurem Facebook-Account anzumelden.

, um euch mit eurem Facebook-Account anzumelden. „Weiter mit Apple“ , um euch mit eurem Apple-Account anzumelden.

, um euch mit eurem Apple-Account anzumelden. Mit einem unabhängigen Spotify-Account: Gebt wahlweise eure E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen sowie das Passwort in die entsprechenden Felder ein. Klickt abschließend auf den Button „Anmelden“.

Per „Spotify Pair“-Code einloggen

Mit der Funktion „Spotify Pair“ könnt ihr euch direkt per Code beispielsweise am Smart-TV oder an verschiedenen Konsolen einloggen. Wie das genau funktioniert und welche Geräte unterstützt werden, lest ihr in folgendem Artikel:

Geräte per „Spotify Connect“ nutzen

Kabellose Lautsprecher, AV-Receiver und Smart-Devices die „Spotify Connect“ unterstützen, können auch ganz ohne Login die Musik direkt von eurem Handy oder PC abspielen – dafür müssen sich die Geräte nur im selben Netzwerk befinden. Wie das genau funktioniert und welche Geräte untertstützt werden, erfahrt ihr hier:

Login funktioniert nicht? Lösungen

Wenn der Login bei Spotify nicht funktioniert, versucht und überprüft Folgendes:

Überprüft, ob ihr E-Mail-Adresse und Passwort richtig eingegeben habt beziehungsweise den korrekten verknüpften Account nutzt (Google, Facebook, Apple).

habt beziehungsweise den nutzt (Google, Facebook, Apple). Überprüft, ob womöglich die Feststelltaste eurer Tastatur aktiviert ist.

Achtet beim Benutzernamen und dem Passwort auf Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen.

sowie Sonderzeichen. Wurde möglicherweise das englische Tastatur-Layout eingestellt?

Wenn ihr das Kennwort vergessen habt, könnt ihr das Passwort zurücksetzen lassen.

habt, könnt ihr das Passwort zurücksetzen lassen. Vielleicht hat Spotify selbst gerade ein Problem. Prüft, ob Spotify gerade down ist.

Wenn ihr auch weiterhin Probleme mit dem Login bei Spotify habt, solltet ihr den Support kontaktieren.

Weitere Tipps, was ihr unternehmen könnt, wenn der Spotify-Login oder Dienst selbst nicht funktionieren, erfahrt ihr hier:

