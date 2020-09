Wenn ihr eure Zahlungsdaten bei dem Musik-Streamingdienst Spotify hinterlegt, solltet ihr auch ein sicheres und spezifisches Passwort wählen. Wie ihr euer Spotify-Passwort ändern könnt und was ihr machen müsst, wenn ihr das Kennwort vergessen habt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

In der Vergangenheit ist es Hackern leider schon häufiger gelungen, an die Passwörter und Nutzerdaten von Spotify zu gelangen. Im Falle eines Hacks – aber auch wenn Freunde oder Bekannte versehentlich an euer Kennwort gelangt sind – solltet ihr vorsichtshalber euer Passwort aktualisieren.

Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr bei Abo-Diensten, E-Mails, Online-Shops und alle anderen Diensten im Netz, wo persönliche Daten hinterlegt sind, niemals ein Passwort doppelt verwendet. So würdet ihr Dritten die Möglichkeit eröffnen, an weitere Daten wie Zahlungsinformationen, Adressen und mehr zu kommen. Wenn ihr einen Dienst nicht mehr nutzt, ist es deswegen auch ratsam, das Konto löschen zu lassen. Wie ihr das im Fall des Musik-Streamingdienstes macht, erfahrt ihr hier: Spotify Account löschen.

Spotify-Kennwort ändern (PC & Smartphone)

Je nachdem, ob ihr ein eigenes Spotify-Passwort bei der Anmeldung genutzt habt oder ihr euren Facebook-Account zur Registrierung verwendet habt, müsst ihr unterschiedlich vorgehen, wenn ihr euer Spotify-Passwort ändern wollt.

Eigenes Spotify-Passwort aktualisieren

Öffnet Spotify-Webseite in einem neuen Tab eures Browsers. Wählt „Anmelden“ an, auf dem Smartphone müsst ihr dazu zuvor das Menüsymbol (≡) antippen.

Auf der Kontoübersicht angelangt wählt ihr aus dem Menü den Punkt „Passwort ändern“ an. Gebt hier nun unter „Aktuelles Kennwort“ euer momentan verwendetes Passwort ein.

Unter „Neues Passwort“ und „Neues Passwort wiederholen“ tragt ihr euer neues Wunschpasswort ein. Abschließend wählt ihr den Button „Neues Passwort einrichten“ an, um euer Kennwort zu aktualisieren.

Facebook-Passwort?

Habt ihr euch bei der Spotify-Anmeldung mit eurem Facebook-Account registriert, müsst ihr euer Facebook-Passwort ändern. Wie das geht, haben wir euch im Artikel So kann man das Facebook Passwort ändern erklärt.

Spotify-Kennwort zurücksetzen

Natürlich könnt ihr auch euer Kennwort zurücksetzen, wenn ihr es beispielsweise vergessen habt.

Öffnet die Spotify-Webseite zum Zurücksetzen eures Passworts in einem neuen Tab. Tragt dort eure E-Mail-Adresse oder euren Spotify-Benutzernamen ein und klickt auf „Senden“.

In eurem E-Mail-Posteingang sollte jetzt eine Nachricht von Spotify mit dem Betreff „Kennwort zurücksetzen“ eintreffen. Schaut ggf. auch in eurem Spamfilter nach. Klickt auf den Link in der E-Mail. Auf der aufgerufenen Webseite müsst ihr nun euer neues Passwort zwei Mal eingeben, um Tippfehler auszuschließen. Klickt abschließend „Neues Kennwort einrichten“, um den Vorgang abzuschließen.

