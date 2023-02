Auch wenn Apple TV+ noch der Underdog unter den Streaming-Diensten ist, hat er qualitativ viel zu bieten. Netflix und Co. können da schon mal neidisch werden. Nun geht Apples Aushängeschild unter den Serien endlich in die Verlängerung und bekommt ein Startdatum für die 3. Staffel.

Netflix wird neidisch: Fortsetzung für Apples „Ted Lasso“

„Ted Lasso“ bei Apple TV+ ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Wer hätte gedacht, dass eine Comedyserie um den gleichnamigen American-Football-Trainer, der nach England geht, um ausgerechnet eine Fußballmannschaft zu trainieren, so dermaßen einschlägt und berührt?

Die erste Staffel heimste unglaubliche 20 Emmy-Nominierungen ein – ein neuer Rekord. Sieben davon konnte „Ted Lasso“ dann direkt mit nach Hause nehmen. Die 2. Staffel wiederholte das Unglaubliche, schon wieder gab es 20 Emmy-Nominierungen. Dieses Mal konnte man aber „nur“ vier davon in gewonnene Trophäen umsetzen. Bei einem solchen Erfolg könnte die Konkurrenz von Netflix und Co. die Underdogs bei Apple schon mal beneiden.

Apples Teaser-Trailer zur 3. Staffel:

Ted Lasso: Staffel 3 – Teaser

Seitdem Apple die letzte Episode der 2. Staffel am 8. Oktober 2021 veröffentlichte, wartet die weltweite Fangemeinde auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Jetzt verrät der Streaming-Anbieter endlich das Startdatum für die 3. Staffel. Am 15. März ist es dann so weit – Anstoß zur wohl auch letzten Staffel von „Ted Lasso“. Apple TV+ wechselt damit auch seinen Premieren-Tag, statt freitags gibt es neue Folgen am Mittwoch.

Serien- und Staffelfinale wird Ende Mai veröffentlicht

In Gänze 12 neue Episoden wird es geben, die letzte davon wird am 31. Mai 2023 veröffentlicht. Ähnlich wie bei Disney+ und im Gegensatz zu Netflix werden die Folgen nur wöchentlich veröffentlicht und nicht auf einmal. Vorteil für den Anbieter: Das Interesse an der Serie hält länger an und Kundinnen und Kunden sind gezwungen, Apple TV+ über den gesamten Zeitraum zu beziehen.

Übrigens: Die hohe Qualität der Serie drückt sich nicht nur in der Anzahl der Emmy-Nominierungen aus. Bei der renommierten IMDb wird „Ted Lasso“ mit unglaublich guten 8,8 von 10 Punkten bewertet. Die Profis bei Rotten Tomatoes vergeben sogar 95 Prozent. Da müsst ihr einfach einschalten.

