Xiaomi hat mit dem Pad 6 bereits ein Android-Tablet auf den Markt gebracht. Eigentlich ging man davon aus, dass es dabei bleibt. Doch das chinesische Unternehmen könnte alle überraschen und ein zweites Android-Tablet mit besserer Ausstattung veröffentlichen. Dafür soll sogar ein neuer Name eingeführt werden.

Xiaomi Facts

Xiaomi Pad 6 Max in Vorbereitung?

Mit dem Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro hat Xiaomi kürzlich zwei Android-Tablets vorgestellt, die in der oberen Mittelklasse angesiedelt sind. Nach Deutschland ist bisher aber nur das Xiaomi Pad 6 gekommen. Genau so war es auch beim Vorgänger. Es gab drei Modelle in zwei Größen. Wir haben die schwächste Version als Xiaomi Pad 5 erhalten. Dieses Mal könnte sich das Vorgehen ändern.

Laut neuesten Informationen plant Xiaomi wohl die Internationalisierung eines weiteren Tablets (Quelle: Gizmochina). Demnach soll das neue Modell auch in Ländern außerhalb von China auf den Markt kommen. Xiaomi soll dafür einen neuen Namen wählen. Der Zusatz „Max“ soll geplant sein. Demnach könnte ein größeres Xiaomi Pad 6 Max kommen.

Aktuell ist noch unklar, ob es sich nur um ein Xiaomi Pad 6 Pro für den Rest der Welt unter anderem Namen handelt oder ob Xiaomi vielleicht noch ein drittes Modell plant, welches mit einem größeren Display ausgestattet ist. Immerhin besitzen das Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro „nur“ ein 11-Zoll-Display, während Samsung und Apple auch deutlich größere Tablets anbieten. Letzteres würde uns tatsächlich mehr zusagen, da so die Tastatur und der Stift noch besser passen würden. Bestätigt ist das alles aber noch nicht.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi Pad 6 anschauen:

Xiaomi Pad 6 vorgestellt

Xiaomi Pad 5 Pro gab es auch in größer

Xiaomi hatte das Pad 5 Pro auch mit einem 12,4-Zoll-Display angeboten. Es würde also durchaus Sinn machen, wenn das chinesische Unternehmen mit einem Xiaomi Pad 6 Max nachlegt. Somit könnte Xiaomi Samsung und dem Galaxy Tab S7 FE ordentlich Konkurrenz machen, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis genau so gut ist wie beim Xiaomi Pad 6.