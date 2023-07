Mit dem Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Ultra hat das chinesische Unternehmen drei Smartphones auf den Markt gebracht, die technisch in die Vollen gehen. Doch es gibt auch bei diesen Handys hier und da Stellen, an denen noch einmal nachgebessert werden kann. Genau das will Xiaomi beim 14 und 14 Pro laut neuesten Informationen tun.

Der Xiaomi-Chef höchstpersönlich hatte schon vor der Präsentation des Xiaomi 13 Pro gesagt, dass dieses Smartphone eine sehr lange Akkulaufzeit bietet und ohne Probleme das iPhone 14 Pro Max schlägt. Am Ende hat ein Vergleich gezeigt, dass das nicht stimmt. Das Xiaomi 13 Pro musste sich dem iPhone 14 Pro Max geschlagen geben, auch wenn die Akkulaufzeit höher ausfiel als bei Samsung und Google. Beim Xiaomi 14 Pro könnte es wieder anders aussehen.

Xiaomi 14 (Pro) mit größeren Akkus erwartet

Laut neuesten Informationen sollen sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14 Pro mit größeren Akkus ausgestattet sein. So soll das Xiaomi 14 auf stolze 4.860 mAh kommen und das Xiaomi 14 Pro auf 5.000 mAh. Zum Vergleich: Das Xiaomi 13 kommt auf 4.500 mAh und das Xiaomi 13 Pro auf 4.820 mAh. Der Akku des Xiaomi 14 wird also erheblich größer und dürfte eine viel höhere Akkulaufzeit ermöglichen (Quelle: Weibo).

Das Xiaomi 14 soll sich mit 90 Watt schnell aufladen lassen, das Xiaomi 14 Pro soll auf 120 Watt kommen. Hier würde also das Xiaomi 14 wieder ein Upgrade erhalten, denn beim Xiaomi 13 sind maximal 67 Watt möglich. Zudem sollen sich beide Smartphones mit 50 Watt kabellos aufladen lassen.

Xiaomi 14 (Pro) mit effizienterem Prozessor

Die größeren Akkus des Xiaomi 14 und 14 Pro dürften bereits für eine spürbar längere Akkulaufzeit sorgen. Gleichzeitig soll mit dem Snapdragon 8 Gen 3 auch direkt ein neuer Prozessor zum Einsatz kommen, der noch effizienter arbeitet als der Snapdragon 8 Gen 2 im Xiaomi 13 und 13 Pro. Die chinesischen Smartphones, und da besonders das Xiaomi 14, könnten bei der Laufzeit also ordentlich auftrumpfen.