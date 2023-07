Samsung wird es tatsächlich machen. Das zweite Galaxy Unpacked Event wird früher stattfinden als im vergangenen Jahr und an einem Ort, wo es bisher noch kein Event gab. Der Termin war intern vor einiger Zeit bereits durchgesickert und wurde jetzt offiziell von dem südkoreanischen Unternehmen bestätigt. Das erwartet euch.

Samsung-Event in der Heimat

Anfang Juni ist der Termin für das nächste Unpacked Event von Samsung durchgesickert und wurde jetzt offiziell bestätigt. Am 26. Juli 2023 um 13:00 Uhr deutscher Zeit werden die nächsten Samsung-Produkte offiziell aus der Heimat des Unternehmens vorgestellt. Das Event findet dieses Mal in Seoul statt. Sonst hatte sich Samsung immer andere Städte auf der Welt wie New York als Eventlocation ausgesucht. Dieses Mal wird es die Hauptstadt von Südkorea.

Passend dazu hat Samsung auch ein Video veröffentlicht, das den Weg nach Seoul visualisiert und bereits auf die neuen Produkte hinweist:

Samsung Galaxy Unpacked: Journey to Seoul

Unverkennbar ist dabei der Teaser zum Samsung Galaxy Z Flip 5, das ihr auch direkt sehen könnt. Es wird optisch stark überarbeitet und mit einem größeren Außendisplay ausgestattet sein. Zudem soll es mit dem Galaxy Z Fold 5 auch eine neue Generation des großen Falt-Handys geben.

Schon vorab aufgetaucht sind auch Details zu den neuen Galaxy-Tab-S9-Tablets und den Galaxy-Watch-6-Smartwatches. Bei den Tablets soll sich optisch laut den Gerüchten nicht so viel ändern. Sie werden technisch aufgerüstet und besonders das Galaxy Tab S9 soll durch ein OLED-Display aufgewertet werden. Außerdem sollen die Tablets erstmals wasserdicht sein.

Bei den Smartwatches tut sich hingegen schon etwas mehr. So soll die Galaxy Watch 6 Classic zurückkommen und die Nachfolge der Galaxy Watch 4 Classic antreten. Die drehbare Lünette ist nach einem Jahr Abwesenheit bei der Galaxy Watch 5 Pro (Test) also wieder zurück.

Samsung-Event im Livestream

Wie üblich könnt ihr euch das Samsung-Event am 26. Juli 2023 ab 13:00 Uhr deutscher Zeit im Livestream anschauen (bei Samsung anschauen). Wir werden euch zudem über alle neuen Produkte informieren. Vielleicht gibt es sogar noch eine Überraschung.